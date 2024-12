MERCATO - Schira: "Caprile ha l'accordo col Cagliari, vicino lo scambio con Scuffet"

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato su X del possibile scambio Caprile-Scuffet tra Napoli e Cagliari: "Condizioni personali concordate tra Cagliari ed Elia Caprile, che guadagnerà €0,5M per il prestito di 6 mesi. Il Cagliari completerà nei prossimi giorni lo scambio di prestito con Simone Scuffet, che ha già dato la sua disponibilità a unirsi al Napoli".



KHVICHA - Kvara sui social: "Grazie 2024, diamo il benvenuto al 2025 con nuova energia"

"Grazie 2024. Diamo il benvenuto al 2025 con nuova energia, voglia e motivazione", scrive su Instagram l'attaccante azzurro Khvicha Kvaratskhelia pubblicando un video con le sue migliori giocate dell'anno con le maglie del Napoli e della Georgia.



DALLA TURCHIA - Il Galatasaray vorrebbe acquistare Osimhen, i dettagli dell'affare

Victor Osimhen, attaccante nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray dal Napoli, potrebbe essere acquistato a titolo definitivo dal club turco. Stando a quanto riportato da "Fanatik", infatti, i giallorossi potrebbero riuscire a mettere sul piatto i 75 milioni di euro della clausola rescissoria del bomber (non valida in Italia) grazie all'aiuto di un fondo di investimento cinese. L’operazione, però, potrebbe essere possibile soltanto a fine stagione.



DA FIRENZE - Biraghi, la meta più probabile resta il Napoli, ma dipende da Spinazzola

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, è nella lista del Napoli in vista del mercato di gennaio e in tal senso arrivano conferme dal portale FirenzeViola.it: “A gennaio Biraghi andrà via quasi sicuramente: la destinazione principale, ad oggi, può essere il Napoli, ma dipenderà dall'eventuale addio agli azzurri da parte di Leonardo Spinazzola”.