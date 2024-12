Gasperini: “Scudetto? Non è che se ne parliamo ci sentiamo più forti”

“Non è che se ne parliamo ci sentiamo più forti. Noi facciamo il nostro al massimo, ci sono tante squadre che lottano e il campionato è ancora lungo”. Replica così Gian Piero Gasperini a chi parla di Atalanta da scudetto. “Per ora siamo lì, ma è lunga ed è giusto stare con i piedi per terra”, racconta Scamacca, che sul rientro dice: “Sono a quattro mesi e mezzo dall’infortunio, arrivato a sei si va a sensazione”.

Best Fifa Awards: a Vinicius il premio per il miglior giocatore 2024

A Doha sono andati in scena i The Best Fifa Awards 2024, ma i premi non sorridono all’Italia e alla Serie A. Nessuno dei candidati del nostro campionato, tra miglior 11 e Puskas Award con Dimarco, ha infatti ottenuto un riconoscimento. Il miglior allenatore, però, è il “nostro” Carlo Ancelotti che fa festa insieme a Vinicius (eletto miglior giocatore dell’anno). Di seguito tutti i premi consegnati, ricordando che per la Serie A i candidati erano Maignan (miglior portiere e miglior 11), Sommer (miglior 11), Bastoni (miglior 11), Bremer (miglior 11), Dimarco (anche per il Puskas Awards), Hummels (miglior 11), Calhanoglu (miglior 11), Pulisic (miglior 11), Dovbyk (miglior 11), Lookman (miglior 11) e Lautaro (miglior 11).

Miglior giocatore – Vinicius (Real Madrid)

Miglior 11 maschile – Martinez; Carvajal, Rudiger, Ruben Dias, Saliba; Bellingham, Rodri, Kroos; Yamal, Haaland, Vinicius

Miglior allenatore – Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Miglior portiere – Emiliano Martinez (Aston Villa)

Fifa Puskas Award – Alejandro Garnacho (in Everton-Manchester United)

Bologna: Ndoye out per una distorsione alla caviglia

Sono ripresi oggi i lavori del Bologna in preparazione alla trasferta di campionato contro il Torino, in programma sabato 21 dicembre. I ragazzi di Italiano hanno svolto attivazione, esercitazioni tecniche e partitella a metà campo. Allenamento differenziato per Juan Miranda, Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi, Riccardo Orsolini. Gli esami cui è stato sottoposto Dan Ndoye hanno invece evidenziato una distorsione della caviglia sinistra: nel corso della settimana le sue condizioni saranno rivalutate.

Chelsea, Mudryk positivo all’antidoping

Lo ha annunciato il club londinese con una nota: “Confermiamo che la Football Association ha recentemente contattato Mykhailo Mudryk in merito al suo risultato positivo in un esame di routine delle urine. Il giocatore ha confermato categoricamente di non aver mai utilizzato consapevolmente sostanze proibite”. Intanto l’attaccante ucraino, che è stato sospeso provvisoriamente dalla FA, ha commentato su Instagram: “È stato uno shock totale, so di non aver mai fatto nulla di sbagliato”

Roma, Si riaccende l’ipotesi cessione per Dybala: Galatasaray interessato

L’asse Roma-Galatasaray torna ad incendiarsi dopo gli affari più o meno diretti che hanno visto negli ultimi anni Nicolò Zaniolo approdare in Turchia e Angelino arrivare in Italia via Lipsia interrompendo il prestito in Turchia. Quest’estate Nicola Zalewski ha rifiutato in extremis l’approdo in giallorosso ma ora, fra i due club, potrebbe andare in scena un’operazione ancora più clamorosa e che vede come protagonista Paulo Dybala.

L’AGENTE È STATO IN TURCHIA – Nella giornata di ieri un membro del suo entourage, l’agente Carlos Novel, è stato in Turchia per incontrare il consiglio direttivo del Galatasaray e secondo quanto riportato da Sports Digitale ha poi assistito live alla partita contro il Trabzonspor. L’obiettivo è quello di provare a portare in Turchia la Joya già a gennaio risolvendo in un colpo solo anche l’annosa questione contrattuale in atto con la Roma.

LA QUESTIONE RINNOVO – Nel contratto di Dybala è infatti presente la famosa clausola di rinnovo unilaterale del contratto al raggiungimento del 50% delle presenze totali nei 3 anni di contratto che si completeranno quest’anno. Ad oggi mancano 8 presenze da almeno 45 minuti per far scattare la clausola. L’ingaggio di Dybala questa stagione arriva a toccare i 16 milioni lordi. Con il rinnovo il costo a bilancio raddoppierebbe a oltre 30 milioni di euro.

I CLUB DEVONO TRATTARE – In Turchia assicurano che Dybala gradirebbe la destinazione e il club giallorosso sta spingendo per trovare sul mercato un sostituto all’altezza per l’infortunato Mauro Icardi (infortunio al crociato e stagione già finita). Servirà trattare fra i club e George Gardi, intermediario che ha portato in Turchia proprio Icardi, Zaniolo e Osimhen è già al lavoro. Dybala ha una clausola da 12 milioni di euro, ma con solo 6 mesi di contratto rimasti l’idea del club turco è quella di ottenere un fortissimo sconto anche perché risolverebbe il già citato problema del rinnovo automatico ai giallorossi. C’è tempo e margine, ma la Serie A potrebbe perdere presto uno dei suoi super talenti.

Napoli, Buongiorno ko: è caccia ad un difensore per gennaio

L’infortunio di Alessandro Buongiorno accelera i piani del Napoli per il mercato di gennaio. A causa della frattura di due vertebre lombari, l’ex granata non sarà a disposizione per oltre un mese e Antonio Conte avrebbe già chiesto un rinforzo per puntellare la rosa nel reparto arretrato e consentire al giocatore di recuperare con più calma e sicurezza. Profili alla mano, con situazioni molto diverse, al momento i nomi più caldi per tamponare o risolvere l’emergenza sarebbero tre: Luiz Felipe, Danilo e Kiwior.

Atalanta, Lookman vince il Pallone d’oro africano 2024

Ademola Lookman ha vinto il Pallone d’oro 2024. L’attaccante dell’Atalanta e della Nigeria ha prevalso su Hakimi (PSG-Marocco), Guirassy (Dortmund/Stoccarda-Guinea), Adingra (Brighton-Costa d’Avorio) e Williams (Mamelodi-Sudafrica).