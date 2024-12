MERCATO - Cammaroto svela : "Napoli, spunta Tomori per la difesa, valutazioni in corso su Luiz Felipe, Danilo non è la prima scelta, sullo sfondo resta Skriniar, il Milan segue Raspadori e Ngonge, ecco le ultime"

"Caccia" serrata al difensore per il mercato di gennaio in casa Napoli. Diversi i nomi in ballo ma non c'è ancora la decisione definitiva per il sostituto di Alessandro Buongiorno. Il Napoli ha praticamente bloccato Luiz Felipe, l'ex Lazio ora svincolato dall'Arabia Saudita. Ma non è ancora detto che venga preso ed è stato chiesto all'entourage di aspettare qualche giorno. Valutazioni in corso, per capire se sarebbe pronto subito, visto che c'è bisogno di un elemento in grado di giocare sin dalla prima del 2025, il 4 gennaio contro la Fiorentina. Si riflette sulla decisione, se chiudere l'affare o andare su altre soluzioni. I tempi sono molto stretti e il Napoli vuole un profilo pronto ed esperto ma anche e soprattutto un difensore importante.

L'Arsenal ha detto no al prestito per Kiwior, valuta il polacco 25 milioni, il Napoli vorrebbe il giocatore ma a titolo provvisorio con riscatto a gennaio: i Gunners pretendono invece di monetizzare e allora la pista è bloccata.

Capitolo Danilo, è un nome nella lista ma chiariamo che va considerato perlomeno una quinta o sesta opzione se dovessero saltare tutti i piani principali. De Laurentiis non "ama" gli ultratrentenni e il brasiliano, per quanto sia un elemento di esperienza, non sarebbe, di certo, un investimento. Voci di scambio con Raspadori ascrivibili al fantacalcio, a meno che la Juventus non voglia pagare l'attaccante del Napoli. Impensabile uno scambio alla pari tra un classe 2000 e un classe 2001, improbabile una staffetta tra il 33enne uscente Juan Jesus e un altro 33enne, cioè l'attuale centrale della Juventus.

Il Tottenham non vuole liberare Dragusin, Bijol sarebbe un'opzione ma l'Udinese è una bottega cara e non lo cede a gennaio, va anche detto che lo sloveno non entusiasmerebbe Conte. Sullo sfondo resta Skriniar: il Napoli non ha ancora mollato la presa, Conte conosce bene e apprezza molto lo slovacco ma sul difensore ex Inter si è inserito ora anche il Galatasaray che, secondo fonti provenienti dalla Turchia, avrebbe il via libera dal PSG per trattare il giocatore. Anche qui il Napoli segue la situazione ma l'ingaggio di 9 milioni rende molto difficile la pista, a meno che il Psg non accetti una formula "fantasia", con il prestito e di compartecipare almeno al 50% del compenso sino a giugno. L'interesse del Psg per Osimhen potrebbe anche portare i parigini a miti pretese, anche l'estate scorsa ha lasciato freddure nei rapporti con il Napoli.

Attenzione alle sorprese. E si è aggiunto un nome importante alla lista che il Napoli sta valutando per sostituire Buongiorno: il Napoli si è informato con il Milan sulla posizione di Fikayo Tomori. L'inglese è un profilo molto gradito da Antonio Conte e sarebbe una prima scelta. Tomori era sino a poco tempo fa un pilastro della difesa rossonera, poi è scivolato indietro nelle gerarchie e Fonseca lo ha messo in panchina. Da capire anche se Fonseca rimarrà o verrà esonerato, il tecnico si giocherà tutto venerdì sera nella "fatal" Verona. Tomori sarebbe intenzionato a chiedere la cessione se la situazione non cambierà. Il Napoli ha fretta di capire se ci sono margini di manovra, ad oggi non c'è una chiusura del Milan che rimanda ai prossimi giorni il discorso e che, tuttavia, potrebbe anzi aprire alla cessione. Se dovesse decollare questa pista potrebbe muoversi un giocatore da Napoli in direzione Milano. Al Milan piace Raspadori ma occhio anche a Ngonge, che era già stato trattato un anno fa dai rossoneri prima che venisse acquistato dal Napoli.



CARICA - Napoli, McTominay: "Work"

"Work" (Lavoro, ndr), scrive Scott McTominay, centrocampista del Napoli su Instagram, come in vista della trasferta di sabato alle 18:00 contro il Genoa, valida per la 17esima giornata di Serie A. Lo scozzese ha accompagnato il messaggio con un cuore azzurro.



L'OPINIONE - Novellino: "Napoli, Juan Jesus potrà dare una grande mano contro il Genoa"

Walter Novellino, allenatore, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Il ko di Buongiorno non ci voleva, peccato perché il Napoli ha dimostrato di essere una squadra competitiva e a Udine si è rivisto capace di reagire, ho visto un grande Lukaku, che se attacca in profondità segna sempre, mi è piaciuto Neres nell'uno contro uno. In questo modo gli azzurri possono vincere ovunque. Il brasiliano, poi, s'è guadagnato una maglia da titolare: mi piacerebbe vederlo in un tridente con Kvara e Lukaku, sarebbe dinamite pura. A Genova mi aspetto il successo, anche se Vieira è molto difensivista, il Napoli non avrà difficoltà. Chi sostituirà Buongiorno a Genova? Penso che la scelta di Conte sia orientata su Juan Jesus, ha esperienza, ha già giocato con Rrahmani e potrà dare una grande mano. E' un ragazzo perbene, non dimentichiamo che nell'anno dello scudetto era la prima scelta di Spalletti nel cambio di Kim o dello stesso Rrahmani. Spero, comunque, che Buongiorno rientri in campo prima del previsto".



L'ANALISI - Policano: "Neres non farà sentire l'assenza di Kvaratskhelia, per sostituire Buongiorno serve un calciatore di esperienza"

“Genoa-Napoli sarà una partita interessante, a Udine – ha detto Roberto Policano, dirigente sportivo e doppio ex di Napoli e Genoa, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- Kvaratskhelia è stato ben rimpiazzato da Neres che se continua su questo livello di prestazioni non farà sentire troppo la mancanza del georgiano. L’assenza di Buongiorno è importante, la coppia con Rrahmani è molto solida ed ora Conte dovrà risolvere questo problema. Il Napoli ha in rosa giocatori validi ed il mister saprà rimpiazzare l’ex Toro. La scelta di Juan Jesus non è una bocciatura per Marin ma avrebbe dovuto giocare a piede invertito e Conte ha preferito andare sul sicuro. Inoltre il brasiliano ha già giocato con Rrahmani e si conoscono. Non credo che Conte schiererà Olivera centrale con Spinazzola sulla sinistra, non credo la consideri un’opzione al momento. Difficilissimo dire quale sarebbe il profilo ideale per la difesa del Napoli, ci vorrebbe un giocatore di piede sinistro, già difficile da trovare. Essendo un profilo che andrà a sostituire Buongiorno, potrebbe essere anche un giocatore di esperienza, che dia molte garanzie. Andrei su profili più sicuri per questo campionato. Conoscendo Conte, penso prenderà un giocatore subito pronto e di esperienza”.