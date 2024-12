Vieira incontra Sucu, nuovo patron del Genoa: “Questo non cambia il futuro”

“Stamattina abbiamo incontrato Dan Sucu (nella foto). E’ una giornata importante per la società. Questo porterà stabilità ed è una cosa molto positiva per tutti i tifosi del Genoa e per quelli che operano in società. La garanzia è avere il direttore e Blazquez che restano. La stabilità è una cosa importante per la società. Questo non cambierà il futuro, specie per noi che siamo professionisti e guardiamo al campo”.

Lo ha detto Patrick Vieira, allenatore del Genoa, alla vigilia della partita con il Napoli, commentando l’avvento del nuovo proprietario del club rossoblù, l’imprenditore rumeno Sucu.

Il tecnico ha anche parlato della prossima sfida: “Sabato giocheremo contro una squadra che cercherà di vincere il campionato. Quando vedi la squadra e l’allenatore che ha il Napoli, capisce che gioca per lo scudetto. Sarà una partita difficile ma noi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e saremo pronti per questa sfida”.



L’Hellas Verona verso i texani di Presidio Investors: ingresso di Zanzi

Si avvicina la chiusura dell’operazione che dovrebbe portare l’Hellas Verona nelle mani del fondo statunitense Presidio Investors, con base ad Austin in Texas. La chiusura dell’operazione dovrebbe avvenire entro la fine del 2024 con la partita di domani contro il Milan che dovrebbe dunque essere l’ultima dell’era Maurizio Setti.

Ancora da definire le cifre che dovrebbero essere però leggermente inferiori ai 72-75 milioni di cui si era parlato nell’ultimo periodo. Ad insediarsi dovrebbe essere un management tedesco guidato dall’avvocato italo-americano Italo Zanzi con il presidente Setti, il direttore sportivo Sogliano e la direttrice generale Simona Gioè che resteranno fino al termine della stagione per garantire la continuità di gestione.

Il dirigente italo americano, ricordiamo, è un volto noto della nostra Serie A visto che dal 2012 al 2016 ha ricoperto il ruolo di CEO della Roma durante la gestione di James Pallotta.



Ghisolfi: “Dybala? Nessuna proposta per lui, se arriva ascolteremo”

“Per Dybala è l’inizio del mercato, ci sono dei rumors. Conosciamo la sua importanza per la squadra e il suo amore per la Roma. Se qualcosa arriva ascolteremo, però per il momento non ci sono stati contatti con altri club”. Così il ds della Roma Florent Ghisolfi ai microfoni di Mediaset sul futuro della Joya, nel mirino del Galatasaray, che ha ammesso contatti con l’entourage del giocatore. Sul prossimo allenatore: Non faremo un annuncio per Capodanno, ma non vogliamo neanche aspettare sei mesi. Vogliamo anticipare, prendendoci però il tempo che serve per fare una buona scelta. Guardiamo tutti, italiani e non italiani. Certo, la conoscenza del calcio italiano sarà un fattore importante per la scelta”.





La Roma sorride in Coppa: 4-1 alla Samp, Dovbyk trascinatore

La Roma riscatta la sconfitta di Como e si qualifica ai quarti di Coppa Italia battendo all’Olimpico la Sampdoria. Parte forte la squadra di Ranieri che in 24′, di fatto, indirizza il match: Dovbyk realizza la sua personale doppietta tra il 9’ e il 19’. Al 24’ arriva anche il 3-0 di Baldanzi. Nella ripresa la Samppprova a reagire e accorcia con Yepes. Soulé colpisce la traversa, entra Shomurodov che fissa il punteggio sul 4-1 di testa. La Roma affronterà il Milan ai quarti.



Atalanta travolgente in Coppa Italia: 6-1 al Cesena

L’Atalanta incanta anche in Coppa Italia. Negli ottavi di finale la squadra di Gasperini travolge 6-1 il Cesena e stacca il pass per i quarti contro il Bologna. Al Gewiss Stadium ai nerazzurri basta il primo tempo per mettere in mostra il meglio del repertorio e archiviare la pratica con quattro gol: Zappacosta (4′) sblocca il match di destro, poi De Ketelaere (8′ e 35′) due volte e Samardzic (27′) concretizzano il dominio della Dea. Poker che nella ripresa i bergamaschi arrotondano ulteriormente grazie a Brescianini (54′) e ancora a Samardzic (71′). Nel finale gol della bandiera di Ceesay (90′).