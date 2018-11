Salvini e la Isoardi si lasciano... ma chi se ne frega!

La notiziona del giorno: i due innamorati, la coppia Salvini - Isoardi, chissà per quale "beffardo" motivo si lasciano.

Tutti a piangere, tutti a strapparsi i capelli.

Una notizia irrilevante per le sorti dell'Italia, riportata a caratteri cubitali da tutti gli organi di stampa.

L' Italia annega e noi ci disperiamo per due piccioncini che non si beccano più.

Purtroppo il Bel Paese è abituato a coprire con il gossip i fatti che contano, nascondere la realtà dietro ai pettegolezzi di questo o di quel personaggio.

Gli Italiani poi, curiosi come pochi, quasi si commuovono dinanzi a notizie di tradimenti, divorzi e chi più ne ha ne metta.

Siamo un Paese in piena emergenza, economico-sociale-culturale ecc.ecc. Il governo arranca, non capace di sfondare il muro d'acciaio di un Sistema politico di vecchia data, la disoccupazione è alle stelle, buona parte delle famiglie vive in povertà quasi assoluta e, ci preoccupiamo di due che non si "amano" più...

Ma chi se ne frega!