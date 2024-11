Il seguente siparietto tra Calenda e Salvini, durante la presentazione dell'ultimo libro di Vespa, spiega molto bene come sia possibile che uno come l'attuale ministro dei Trasporti possa ricoprire tale incarico, oltre a quello di vicepremier: è dovuto al fatto che in Italia ai politici si permette di dire ciò che vogliono, senza pretendere che ciò che dicano abbia o meno un minimo di senso compiuto... anche al di là che sia vero o falso.

Ecco così che un Calenda qualsiasi mostra quanto Salvini sia un politico da nulla... che purtroppo ci governa (e non è il solo).

A proposito... Vivek è il nome di battesimo di Vivek Ganapathy Ramaswamy, la persona cui Salvini si riferiva. In pratica, è come se nel video avesse detto che lui conosceva Mario o Filippo o Bruno...

Non credo sia necessario aggiungere altro.