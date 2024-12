È partita la nuova campagna di tutela di Cittadinanzattiva "StopAttese", promossa dall'organizzazione per informare su uno dei temi più sentiti dai cittadini nella sanità: le liste di attesa.

La campagna, disponibile sui canali social e sul sito Cittadinanzattiva.it, permette alle persone di conoscere quali siano i diritti in materia di attese e come agire in caso di liste chiuse o tempi troppo lunghi, sia attraverso un aggiornamento puntuale sulla legislazione in vigore e moduli utili da poter utilizzare per tutelarsi.

Cittadinanzattiva inoltre mette a disposizione la email [email protected] ed una fascia oraria dedicata specificatamente a questo tema dal proprio servizio di consulenza telefonica gratuito, tutti i martedì, dalle 14 alle 17, allo 06 36718040.

La campagna proseguirà anche nelle prossime settimane con focus locali e con i racconti dei cittadini direttamente interessati da questo problema.

Le lunghe attese per accedere a visite, esami e interventi rappresentano una barriera inaccettabile al diritto alla salute. Con questa campagna, Cittadinanzattiva vuole:

Informare sui diritti in tema di liste di attesa.

Offrire strumenti pratici per agire in caso di tempi eccessivi o liste chiuse.

Sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica su un problema che colpisce milioni di persone.

Inoltre, gli utenti potranno raccontare le loro storie anche con un breve video o un audio, che Cittadinanzattiva utilizzerà per raccontare alle altre persone i disagi e invitarli ad agire e non accettare in silenzio attese lunghe che non permettano di curarsi.