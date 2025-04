Tra i film più attesi della prossima Awards Season spicca il terzo capitolo della fortunata Saga di James Cameron, Avatar: Fire and Ash che già prenota la sua leadership tra gli sci-fi protagonisti della prossima Oscar race.

Il film prosegue la storia di Jake Sully e Neytiri, affrontando le conseguenze della perdita del loro figlio maggiore, Neteyam, e introducendo nuove sfide su Pandora. In questo capitolo, Pandora si arricchisce di due nuove tribù Na'vi.

James Cameron ha spiegato che il titolo "Fire and Ash" simboleggia emozioni intense come odio, violenza e trauma, nonché le loro conseguenze, come il lutto e la perdita. Il fuoco rappresenta la distruzione, mentre la cenere simboleggia ciò che resta dopo.

In seguito al grande successo del primo film, la realizzazione di Avatar 3 — inizialmente senza titolo ufficiale — era prevista per il 2015. Tuttavia, l’aggiunta di altri due sequel (quattro in totale) e la necessità di sviluppare nuove tecnologie per girare scene in performance capture sott’acqua (un’impresa mai tentata prima) hanno causato importanti ritardi. Questi ritardi hanno permesso al team di produzione di avere più tempo per lavorare alla scrittura, alla pre-produzione e agli effetti visivi.