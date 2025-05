Grazie all’impegno di Daniele Ragone, Amministratore Unico di Progetti del Cuore, il Comune di Avola ha ricevuto in dotazione un Fiat Doblò per garantire la mobilità alle persone anziane e affette da disabilità per le loro operazioni quotidiane.



Daniele Ragone: Progetti del Cuore dona al Comune di Avola un veicolo per garantire la mobilità

Progetti del Cuore, guidata dall’Amministratore Unico Daniele Ragone, è impegnata da sempre a garantire l’accessibilità dei servizi forniti dai Comuni e dalle Associazioni di volontariato alle categorie più fragili della società, con particolare attenzione a bambini, persone con disabilità e anziani. Lo scorso febbraio, il Comune di Avola è stato dotato di un nuovo mezzo per i cittadini più fragili, in supporto ai servizi di mobilità gratuita sul territorio.

La realtà guidata da Daniele Ragone ha messo a disposizione infatti un Fiat Doblò conferito in comodato d’uso gratuito al Comune, accessoriato di tutti i confort e sistemi per garantire la sicurezza durante gli spostamenti. Lo scopo è quello di accompagnare anziani e persone diversamente abili alle visite mediche e supportarle negli spostamenti quotidiani.



Daniele Ragone: l’impegno di Progetti del Cuore

“Garantire la mobilità significa garantire libertà di movimento e autonomia nella vita quotidiana — ha sottolineato Daniele Ragone — soprattutto per le persone più fragili. Siamo felici di sostenere il Comune di Avola con questa nuova iniziativa che siamo certi darà un aiuto concreto ai cittadini e alle loro famiglie”. A causa della mancanza di risorse di Comuni e Associazioni, le fasce della popolazione più deboli e fragili spesso possono essere trascurate.

Per questo, l’intervento e l’impegno di Progetti del Cuore risulta cruciale e si inserisce proprio in queste lacune, creando opportunità per attività locali o nazionali di legare il proprio marchio a un’iniziativa sociale. I progetti guidati da Daniele Ragone hanno come fine ultimo quello di garantire il bene comune. L’unione delle competenze di diversi ambiti è tale da creare una sinergia che rende partecipe tutto il territorio fino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.