Una giornata tra novità e disagi nel trasporto pubblico romano: treni revisionati, guasti improvvisi, aggiornamenti per il Concertone e nuove sperimentazioni in città. Ecco cosa è successo 👇

La giornata si apre con una buona notizia per i pendolari della Roma-Lido: è stato avvistato il sesto treno CAF revisionato in fase di consegna, portando a otto il numero di convogli sottoposti a revisione generale. Un passo importante verso il miglioramento della flotta.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/avvistamento-caf-revisionato-roma-lido.html

Ma poche ore dopo arriva la doccia fredda: a partire dalle 8:30 la stessa linea ha subito pesanti disagi. Treni fermi, corse saltate e comunicazioni incerte hanno reso la mattinata un incubo per i pendolari.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/disagi-roma-lido-30-aprile.html

In vista del Concertone del 1° maggio, Atac ha pubblicato il piano speciale per la mobilità: le metropolitane resteranno attive fino all’1:30 di notte e molte linee di superficie subiranno deviazioni.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/trasporto-pubblico-concertone-primo-maggio.html

Intanto, sul fronte dei trasporti innovativi, arriva la conferma: dal 6 maggio il servizio a chiamata Clicbus sarà esteso e dal 12 sostituirà ufficialmente le linee bus 086 e 087.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/estensione-servizio-clicbus-atac.html

Infine, una nota positiva dal Tufello: via Monte Ruggero si trasforma in una strada scolastica colorata e pedonale. Un intervento pensato per rendere gli spazi più sicuri e accoglienti per bambini e famiglie.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/inaugurazione-via-monte-ruggero.html

Per restare aggiornati: Odissea Quotidiana