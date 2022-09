Un ritmo pop incalzante per una relazione finita che non sparisce dal cuore e dalla testa.

In radio dal 30 settembre.

'Frasi da scegliere" racconta i sentimenti contrastanti alla fine di una relazione, dove ai sentimenti d’amore si contrappongono tutti i problemi: caratteri diversi, abitudini scomode, passioni che non coincidono eppure il dubbio di riprovarci rimane lì costante nella mente e nel cuore.



Radio date: 30 settembre 2022

Etichetta: Orangle



https://www.oranglerecords.com/

https://www.laltoparlante.it/



INSTAGRAM https://www.instagram.com/ioemiofratelloo/

TIK TOK https://www.tiktok.com/@ioemiofratelloo?_t=8VXIazJ7d4Q&_r=1

SPOTIFY https://open.spotify.com/artist/4fDbHugHPkG4jV6GmtAYI7?si=RhG_gdx8SYSBYIlg54rVow



BIO

IOEMIOFRATELLO è una band composta da 3 fratelli di Roma.

Il loro progetto indipendente è cresciuto negli anni fino alla collaborazione con il produttore Francesco Megha durante l’estate del 2020 per i loro primi 7 brani distribuiti da Artist First e disponibili su tutte le piattaforme digitali. L’ultimo singolo è “Frasi da scegliere” per l’etichetta Orangle Records.