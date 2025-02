Dal 14 febbraio il brano nel circuito radiofonico italiano.

Musrac, la band nota per lo stile unico che unisce il cantautorato anni ‘70 a sonorità moderne, lancia il nuovo singolo “Verità Mancante”, dal 14 febbraio nelle radio in promozione nazionale. Scritto da Daniele de Marchi e Alessandro Toniello, il brano è ora disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e sarà accompagnato da un suggestivo videoclip su YouTube. “Verità Mancante” esplora con eleganza e profondità il tema di una relazione nascosta, concentrandosi su due aspetti centrali: la verità omessa e l’amore incondizionato. Il primo aspetto riflette su quell’intensità segreta che si alimenta di verità taciute, portando chi vive tale esperienza a mantenere un’esistenza parallela, lontana dagli occhi indiscreti. Il secondo tema affronta un amore autentico e profondo, che va oltre i limiti imposti dalle convenzioni sociali, muovendosi in una sfera intima e personale.



Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/6zdjyrub5fy6mRSGTvvHSM?si=933ac3ab382044da

Il videoclip, realizzato con grande raffinatezza, traduce visivamente il contrasto tra luce e ombra, sensualità e attesa. Ambientato in una stanza senza tempo, il video racconta una giornata sospesa della protagonista, che attende silenziosa il suo amante. Il racconto visivo, perfetto complemento al testo, svela con delicatezza l’interiorità di un’emozione segreta, intensa e inarrestabile.

Guarda il video

https://youtu.be/mG8lW6Q3G8s?si=9z-40-EHcCrq84qR

Con “Verità Mancante” i Musrac dimostrano ancora una volta la loro capacità di creare musica che racconta storie, invitando il pubblico a riflettere sulla complessità delle relazioni umane e l’intensità dei sentimenti che ne derivano. Un’opera che tocca corde profonde e autentiche.

Sito web: https://musrac.it/

Instagram: https://www.instagram.com/musica_e_racconti/

Facebook: https://www.facebook.com/themusrac/