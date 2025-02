Il brano “Jazz Funeral” è il primo singolo estratto dall’album “Quando la banda passò”, opera prima del progetto PMI Marching Band feat. Francesco Montisano, una formazione “bandistica” che esegue musica originale in diversi stili che vanno dalla musica tradizionale folkloristica regionale al jazz, un viaggio sonoro perfetto per accompagnare le immagini di film, pubblicità e programmi televisivi.

Jazz Funeral è un brano che si ispira alle sonorità di New Orleans immaginando il lento percorso di un corteo funebre in onore di un grande musicista defunto, accompagnato da una Banda di Musicisti Jazz che camminano lentamente suonando in modo struggente il tema preferito del “Maestro” impreziosito dalle improvvisazioni con la tromba (di Simone Copellini) e il clarinetto (di Corrado Terzi) che si intrecciano a metà brano.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/1fMwR1VuPmkYu9UHBuZICe?si=a53a1058425c4f7e

L’album Quando la banda passò nasce dall’idea di scrivere e realizzare musica lenta per sonorizzare immagini intense, emozionali, drammatiche, importanti; ogni brano è dedicato ad una ambientazione differente, ispirate stilisticamente alla musica orchestrale, a volte sinfonica, per creare una colonna sonora adatta per dare più importanza a immagini o parole.

Ascolta l’album

https://open.spotify.com/intl-it/album/3Xsesd266eIg0i8adDnsKu?si=qurnqcUfSUOe2bzkH6sxvg

La composizione dei 9 brani dell’album, gli arrangiamenti e la produzione sono opera di Francesco Montisano, saxofonista, compositore, produttore (in tour con Gianni Morandi, Antonella Ruggiero, Andrea Mingardi), da 20 anni collabora con RAI COM realizzando oltre 120 brani utilizzati per sigle, sottofondi, spot istituzionali in diversi programmi Televisivi e Radiofonici e pubblicati da RAI COM su tutte le piattaforme (Spotify, Amazon Music, Apple Music, ecc…). Il master dell’album è stato eseguito da Alessandro Benassi. L’album è stato realizzato con il contributo del Nuovo Imaie dall’Associazione Professional Music Institute PMI APS, tra i vincitori del Bando Nuovo Imaie 23/24 (nuove produzioni). Le edizioni e la pubblicazione digitale dell’album sono a cura di Flipper Music.

Instagram: https://www.instagram.com/pmi_marching_band/

Facebook: https://www.facebook.com/share/1A8KgH7e8C/?mibextid=wwXIfr