Tra Elon Musk e Mark Zuckerberg non c'è mai stato un buon rapporto, L'ultima scelta di business presa dal patron di facebook ha peggiorato ulteriolmente la situazione. Con il lancio della social network chiamato Threads ha buttato ulteriore benzina nel fuoco.



100 MILIONI DI UTENTI IN 5 GIORNI

Sono poche le app al mondo che possono vantare 100 milioni di utenti, sono ancora meno le app che possono vantare un risultato del genere in un periodo relativamente breve, ma le app che possono vantare un risultato del genere nel giro di 5 giorni dal lancio sono praticamente zero. Eppure è questo il risultato raggiunto dal nuovo social nel giro di una settimana.



LA RISPOSTA DI ELON MUSK

Elon dopo aver acquistato Twitter ha iniziato a prendere una serie di decisioni "tragiche", che hanno portato il social ad attraversare un periodo di crisi non indifferente.

Il ceo di Meta ha così deciso di approfittare di questo periodo un po' difficile per Twitter per lanciare la sua nuova creazione e ottenere così una volta per tutte il monopolio totale dei social.

Ad Elon non è andata giù questa scelta e per questo ha twittato "zuck is a cuck(old)". Espressione andata virale su twitter che in italiano si può tradurre con "cornuto".