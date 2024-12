Elon Musk continua ad esprimere il suo sostegno per AfD (Alternativa per la Germania), il partito tedesco di estrema destra che non ha mai nascosto di strizzare l'occhio al nazifascismo, definendolo "l'ultima scintilla di speranza" per la Germania.

Un concetto che il miliardario americano ha prima espresso poco tempo fa sulla propria piattaforma social e che nel fine settimana ha ribadito in un articolo pubblicato sull'edizione domenicale della Welt (testata di punta del gruppo mediatico Axel Springer), cosa che ha fatto infuriare parte della redazione e ha portato alle dimissioni di una giornalista.

Sul Welt am Sonntag, Musk ha elogiato le posizioni dell'AfD sull'immigrazione controllata e sulla preservazione della cultura e della sicurezza tedesca. Ha inoltre sostenuto le politiche del partito riguardanti tagli fiscali e deregolamentazione economica, criticando l'attuale governo per la stagnazione economica e i disordini sociali.

Queste dichiarazioni hanno ulteriormente rafforzato le accuse di interferenza nelle elezioni tedesche previste per il 23 febbraio 2024, come dimostrano le dichiarazioni di questo lunedì di un portavoce del governo: "È proprio vero che Elon Musk sta cercando di influenzare le elezioni federali". Musk è libero di esprimere la sua opinione, ha aggiunto il portavoce: "Dopotutto, la libertà di opinione copre anche le più grandi assurdità".

Il motivo di questa propaganda?

Musk ha sostituito Bannon nel ruolo di promotore/coordinatore nella crescita e nell'affermazione dei partiti di estrema destra in Europa. Il regime fascista (fascio-liberista) di Trump ha bisogno di uno sdoganamento da parte dell'Europa, di cui gli Stati Uniti da sempre soffrono una dipendenza culturale. Quindi, un'Europa fascista consentirà a Trump di non correre alcun pericolo che qualcuno prima o poi possa rinfacciargli le sue politiche liberticide e che questo possa finire per diventare un tarlo nell'opinione pubblica interna, di proporzioni tali da poter addirittura creare un ostacolo alla definitiva trasformazione di uno Stato (pur vagamante) democratico in uno Stato governato da un monarca assoluto.

Musk si è assunto questo compito perché lo ha ritenuto congruente con i suoi interessi economico-commerciali. Sarebbe assurdo pensare che tutto questo attivismo a promozione del nazifascismo sia esclusivamente ideologico. Musk ha ritenuto che gli estremisti di destra gli fornissero ottime prospettive e ottime garanzie a sostegno dei suoi interessi economici e, a seguito di ciò, sta agendo di conseguenza.

Le persone che votano a sostegno dei partiti supportati da Musk sono le prime vittime di questo raggiro e saranno le ultime ad accorgersi di essere state truffate.