Nelle nuove previsioni per la categoria Miglior Attore non protagonista, rispetto a quelle precedenti redatte nei mesi precedenti, si rafforzano le chance per il talentuoso Kodi McPhee-Smit per la sua apprezzata performance nel pluripremiato film Il potere del cane, dopo aver vinto numerosi premi assegnati delle associazioni dei critici americani.

Tra gli altre potenziali competitors di questa categoria spiccano: Troy Kotsur per il remake CODA, Jamie Dornan e Ciaran Hinds per il film di Kenneth Branagh, Belfast.