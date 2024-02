Importante novità organizzativa per Espressiony.com che conferma la forte vitalità del gruppo nel voler creare un asset manageriale di altissimo livello. Il Consiglio di amministrazione della società ha infatti scelto e deliberato la nomina ad A.D. di Ivan Rizzuto, manager 47 enne dalla lunga esperienza con crescenti ruoli al vertice in decine di aziende a livello nazionale ed internazionale. Esperto in marketing, h.r. e direzione aziendale, il nuovo CEO guiderà l’azienda nel futuro con una visione già illuminata del percorso da intraprendere per far si che Espressiony.com (che sarà on line a partire dal mese di giugno 2024) possa diventare “Il marketplace della moda e del fashion” più cliccato al mondo.

Il processo strategico che guiderà lo sviluppo del marketplace – dichiara Ivan Rizzuto – sarà focalizzato su cinque items importanti:

supporto ai negozi fisici e accessibilità, con il claim “Il Digitale amico del tradizionale”, vogliamo generare fatturato on line per tutti i seller (negozi del settore calzature, abbigliamento, accessori, cover, ottica, profumeria, cosmetica, pelletteria, ecc.) che vorranno vendere i loro prodotti sulla nostra piattaforma, con l’obiettivo di espandere i loro confini di mercato attraverso l’apertura a nuove aree geografiche e a nuovi clienti.

Accedere alla piattaforma sarà semplicissimo e veloce con un processo on boarding telematico di appena una settimana. La cosa più straordinaria sarà che il seller una volta andati on line, non dovrà fare altro che accettare gli ordini e spedirli al consumatore finale.

Massima scelta di prodotti, per garantire una percentuale di acquisto del cliente prossima al 99%, poiché l’obiettivo deve essere quello che il cliente, una volta arrivato su Espressiony.com possa realmente trovare il prodotto desiderato alle migliori condizioni di mercato.

Shopping experience innovativa e divertente, che vuole dire incentivare il cliente a navigare sul sito, a ricercare più prodotti, a fare paragoni e poi acquistare. In questo percorso la farà da padrone la tecnologia che dovrà generare una piattaforma user friendly, con la massima personalizzazione per i clienti.

Marketing integrato: La piattaforma dovrà generare un traffico di clienti prospect illimitato e lo farà grazie gli ingenti investimenti stanziati sfruttando un sistema di “marketing integrato” unico al mondo che vedrà messi in campo strumenti e attività di marketing on line ed off line, attività di co-marketing, collaborazioni esterne, partnership, eventi, e soprattutto attività di worth of mounth ( passa parola qualificato) attraverso la trasformazione dei clienti in veri e propri “Ambasciatori Espressiony” che verranno premiati per la loro attività.



Infine ma non per ultimo, occorrerà generare sicurezza e garanzia per i Seller che sono considerati da noi a tutti gli effetti non semplici fornitori ma partner della piattaforma e quindi a loro occorrerà garantire la massima brand awareness, un corretto posizionamento dei prodotti, attività di marketing, controllo immediato dei dati e soprattutto massima correttezza nella gestione commerciale e amministrativa.