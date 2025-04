Il 25 febbraio è uscito "Apocalisse", il nuovo album di ALEA, ovvero Alessandra Cresda, la cantautrice milense che da anni si è trasferita nel bresciano, dove ha fatto la base della sua attività.

Un album che è anche un'evoluzione importante nel sound dell'artista infatti in "Apocalisse" fa irruzione il rock che si alterna a convolgenti ballade.

"Apocalisse" non va certamente considerato un punto di arrivo, sicuramente si tratta di un traguardo importante, ma il traguardo di una tappa del percorso artistico di Alea e delle musiciste che compongono la sua band (Elisabetta Filippini, Veronica Bellettato e Ilaria Pesce). 7 i brani dell'album che si rincorrono come uniti da un cordone ombelicale rappresentato dai testi che parlano di una società complessa, di contraddizioni e disagi giovanili, delusioni e dolori per qualcuno che se ne è andato, inquietudini dell'animo e sogni svaniti o ancora da rincorrere.

Testi importanti supportati dall'energia della musica, con riff a volte martellanti, un groove coinvolgente e accattivante, con la perfetta fusione tra vove e musica frutto di una grande coesione di una band ormai più che collaudata grazie a centinaia di concerti dal vivo e a tanto lavoro in studio e sala prove.

Se "Apocalisse" doveva essere un esame di maturità per Alea e la sua band, possiamo dire con certezza che l'esame è superato e con molte lodi. Ci troviamo di fronte ad una cantautrice che ha sicuramente raccolto molto meno di quello che merita.

"Apocalisse" verrà presentato dal vivo in anteprima assolta nazionale il 10 maggio 2025 al Teatro San Michele di Desenzano, frazione Rivoltella, all'interno dell'evento conclusivo di "Primavera è Donna 2025", la storica iniziativa artistico letteraria e sociale promossa da Swanbook.

L'evento inizierà alle ore 15:00 - per info: [email protected]

Per acquistare "Apocalisse": https://alealive.com/