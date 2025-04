Un invito a riconnettersi con la propria parte più autentica alla ricerca del senso profondo della vita.

Ivan Leonardo Velardi, autore esordiente siciliano con una lunga esperienza nel campo dell’assistenza agli anziani, debutta con un’opera intensa e toccante: L’essenza Divina che vive dentro noi. Un libro che nasce da una profonda esigenza interiore, da una malattia affrontata con coraggio, e da anni di riflessioni spirituali vissute in prima persona, tra esperienze di confine, perdita e rinascita.

Il testo è un percorso introspettivo che accompagna il lettore verso la riscoperta del proprio legame con il divino. Non come dogma, ma come voce interiore che ci appartiene da sempre. “Questa voce non parla solo a me”, scrive Velardi, “non esistono persone privilegiate in questo. Siamo tutti legati con essa… abbiamo dimenticato un dono che abbiamo fin dalla nascita, la capacità di creare la nostra realtà.”

La scrittura è semplice e diretta, colma di episodi autentici e riflessioni profonde. Come quella notte in cui, ancora bambino, dopo la perdita del cugino, ebbe un incontro che avrebbe cambiato il corso della sua vita. “Mi ritrovai in piedi, al centro della stanza, illuminata da un bagliore bianco… una figura umana mi parlò telepaticamente: ‘Il nostro legame non è finito, si è trasformato in qualcosa di più forte.”

Ma L’essenza Divina che vive dentro noi è anche un manuale pratico, con esercizi pensati per aiutare il lettore a rallentare, ad ascoltarsi, ad accogliere emozioni e intuizioni. Ogni pagina è un invito ad accettare il mistero della vita, anche nel dolore: “La felicità non è un traguardo lontano, ma una possibilità costante che puoi cogliere in ogni momento.”

Velardi, che vive a Petralia Soprana, nel cuore della Sicilia, e studia da oltre vent’anni tematiche legate alla spiritualità e agli angeli, non pretende di dare risposte assolute. Offre, piuttosto, strumenti per aiutare ciascuno a trovare la propria verità: “Non prometto che sarà facile, ma voglio offrirti un punto di partenza. La tua anima desidera ‘rimembrare’ la sua vera natura.”

Un libro che arriva al cuore, dedicato a chi ha vissuto la perdita, a chi cerca un senso, a chi è pronto a guardarsi dentro.

