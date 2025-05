Nel panorama della moda donna luxury, InVoga Magazine si conferma una delle voci più autorevoli e aggiornate del settore. La redazione, composta da esperte fashioniste sempre attente alle evoluzioni del mercato e ai segnali delle passerelle internazionali, ha individuato le cinque tendenze più interessanti per il mese di maggio 2025.

Una selezione che racconta lo stile contemporaneo attraverso capi e accessori capaci di coniugare estetica, funzionalità e spirito sartoriale. I trend, pubblicati di recente sul fashion magazine online, riflettono lo spirito dinamico ed elegante che da sempre caratterizza l’identità editoriale di InVoga Magazine.

1. Sneakers: eleganza urbana in movimento

Al primo posto tra le tendenze di stagione, le sneakers si confermano protagoniste indiscusse del guardaroba femminile. Sempre più versatili e raffinate, superano la loro vocazione sportiva per affermarsi come elementi chiave anche nei look più sofisticati. Design innovativi, materiali ricercati e dettagli glamour le rendono perfette per ogni momento della giornata, da abbinare a completi sartoriali o a outfit più casual senza mai perdere in stile.

2. Accessori per capelli: ritorno al dettaglio curato

Gli accessori per capelli vivono una nuova stagione di successo. Non semplici complementi, ma veri elementi di stile, capaci di definire un'intera estetica con un solo gesto. Fasce, fermagli, mollette e cerchietti si arricchiscono di materiali preziosi e design elaborati, segnando il ritorno di un dettaglio curato che esprime femminilità e personalità. Un trend in forte ascesa che si fa notare sia sulle passerelle che nel quotidiano.

3. Sandali bassi: quando il comfort incontra la raffinatezza

La primavera-estate 2025 abbraccia l’equilibrio perfetto tra comodità e stile con il grande ritorno dei sandali bassi. Linee pulite, pellami di pregio e attenzione ai dettagli li rendono un must irrinunciabile per chi desidera affrontare le giornate con leggerezza, senza rinunciare all’eleganza. Un trend che valorizza il minimalismo sofisticato, ideale per chi ama distinguersi con discrezione.

4. Occhiali da sole: tra stile e protezione

Gli occhiali da sole non sono mai stati così centrali nelle scelte di stile. A fare la differenza nel 2025 è la capacità di unire un’estetica forte a una funzione protettiva di alto livello. Le forme si fanno audaci, i materiali si evolvono e la tecnologia ottica si affina per garantire il massimo della protezione dai raggi UV. Accessorio iconico e necessario, si impone come punto focale di ogni look estivo.

5. Borse di tendenza: identità da indossare

Icona di stile per eccellenza, la borsa torna protagonista in una varietà di forme e materiali che raccontano l’identità di chi la sceglie. Per il mese di maggio, le tendenze premiano modelli strutturati, silhouette originali e lavorazioni artigianali che sottolineano il valore del dettaglio. Una selezione pensata per donne che amano affermare il proprio stile attraverso accessori decisi, capaci di raccontare una storia.



Le cinque tendenze selezionate da InVoga Magazine per maggio 2025 sono il risultato di una ricerca attenta, condotta con rigore e passione da una redazione che vive la moda come esperienza culturale, oltre che estetica. Senza rincorrere l’effimero, ma valorizzando ciò che davvero definisce il gusto contemporaneo, il magazine si distingue per una narrazione del lusso al femminile sempre attuale, elegante e accessibile.

InVoga Magazine si conferma così non solo come osservatorio privilegiato delle tendenze, ma anche come guida affidabile per tutte le donne che amano la moda con autenticità, stile e consapevolezza.