Mercoledì 7 aprile si disputeranno le partite di recupero Juventus-Napoli (3ª giornata) e Inter-Sassuolo (28ª giornata), in attesa che vengano risolti i problemi di carattere legale per l'ultimo recupero di Serie A che riguarda il match tra Lazio e Torino. Entrambi gli incontri si disputeranno in contemporanea alle 18:45.

La Juventus dopo i non esaltanti ultimi due turni di campionato, per prepararsi alla sfida contro il Napoli, a Pasqua era già in campo ad allenarsi. Invece i giocatori del Napoli, dopo il successo contro il Crotone, hanno passato in famiglia la domenica di Pasqua, e riprenderanno questo lunedì gli allenamenti al Training Center.

Il recupero tra Juventus e Napoli rappresenta una "prima volta" nella storia della Serie A a girone unico: una gara del girone d'andata disputata dopo quella di ritorno.

Ma l'aspetto sicuramente più interessante è rappresentato dal fatto che le due squadre hanno in questo momento gli stessi punti in classifica, 56, e sono in lotta un posto in Champions per la prossima stagione insieme a Milan e Atalanta, con le due romane che in questo momento sembrano fuori dai giochi.

I bianconeri, oltre agli ultimi risultati negativi già segnalati, affronteranno la sfida senza Bonucci e Demiral, positivi al Covid, e con il nodo da sciogliere che riguarda McKennie, Dybala e Arthur, esclusi nel derby contro il Torino dopo la festa e la multa dei carabinieri per aver violato le norme anti-Covid.







Crediti immagine: twitter.com/juventusfc/status/1379003575641182209