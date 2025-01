Domenica 5 gennaio si giocherà alle 20:45 il derby della capitale, chi vincerà?

Il derby tra Roma e Lazio è uno dei derby più importanti d'Europa seguito in tutto il mondo. La Roma viene da un pareggio a San Siro con il Milan per 1 a 1 con una buona prestazione e nelle ultime 5 partite ne ha perse solo 1, pareggiata 1 e 3 vittorie e sempre in queste tre partite 13 gol fatti e 4 presi.

La Lazio, come la squadra di Ranieri, arriva con 3 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta e in queste ultime 5 partite ha fatto 7 gol e presi 9.

Guardando il totale della stagione, le classifiche e le statistiche si direbbe che in questa partita la Lazio è favorita sulla squadra di Ranieri, ma essendo un derby e vedendo le prestazioni nelle ultime partite nessuna delle 2 squadre può dirsi favorita.

Il mio pronostico per il derby della capitale, rispetto agli ultimi 5 derby che sono finiti per 1 a 0 o 0 a0, sarà un derby ricco di gol, vedendo anche le prestazioni degli attacchi delle due squadre e per me finirà per 2 a 2.