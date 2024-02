Inizierà sabato la prima delle 24 gare previste per la stagione 2024 di Formula 1.

Gran Premio inaugurale, quello del Bahrain, sul tracciato di Sakhir, dove la scorsa settimana si sono svolti i test delle monoposto: 57 girim ciascuno di 5,4 Km, 15 curve e 3 zone DRS.

Giovedì, 29 febbraio

Prove 1 - 12:30 - 13:30

Prove 2 - 16:00 - 17:00

Venerdì 1 marzo

Prove 3 - 13:30 - 14:30

Qualifiche - 17:00 - 18:00

Sabato 2 marzo

Gara - 16:00

Queste, alcune delle dichiarazioni di Carlos Sainz alla vigilia del debutto stagionale:

"Sembra che l’ultima gara del 2023 sia stata ieri. Inverni bervi, ormai è come stare sempre in gara. Noi abbiamo completato il nostro lavoro nei test e siamo pronti per la prima gara. Non so ancora dove andrò in futuro, voglio dare il massimo in questa stagione e con questo team fantastico. Per il resto, ho bisogno di tempo per capire il miglior progetto per me a medio lungo termine e provare a diventare campione".