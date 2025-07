L'undicesimo atto del Motomondiale 2025 si terrà nel weekend dell'11-13 luglio al Sachsenring (circuito da 3,67 Km), dove si disputerà la 34ma edizione del Gran Premio di Germania.

Il circuito è uno tra quelli dove Marc Marquez si trova più a suo agio. Lo spagnolo vi ha trionfato ininterrottamente dal 2013 al 2021, firmando otto successi consecutivi (nel 2020 non si è corso a causa della pandemia).

Così, visto quanto fatto finora dominando la prima parte di questa stagione, lo spagnolo di casa Ducati si presenta alla vigilia del weekend in Germania nel ruolo di super favorito non solo per la vittoria del Gran Premio, ma anche per la pole position e per la Sprint del sabato.

"Sarà un weekend decisamente più all'attacco - il commento di Marc Marquez alla vigilia del weekend tedesco -. Mugello ed Assen, almeno sulla carta, non erano tracciati estremamente favorevoli al mio stile. Abbiamo gestito tutto al meglio, per gradi, senza strafare e abbiamo portato a casa il massimo dei punti disponibili. Qui al Sachsenring invece la storia è un po' diversa: questa pista è congeniale alla mia guida e questo è un punto da dover sfruttare. Rispetto ai GP precedenti saremo quindi più all'attacco".



Francesco Bagnaia, invece, guarda alla seconda metà della stagione con l'obiettivo almeno di confermarsi vice campione del mondo anche per il 2025, anche se dovrà fare i conti con l'altro Marquez, quest'anno non meno agguerrito rispetto al fratello maggiore.

Dopo la vittoria più rimediata che ottenuta nella gara lunga di Austin, grazie alla caduta del compagno di squadra, per il resto Bagnaia ha portato a casa risultati deludenti… rispetto a quelle che erano le attese. Il torinese non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio neanche su due piste estremamente favorevoli come il Mugello ed Assen, quindi servirà una vera impresa - se non un miracolo - per primeggiare in questo weekend in Germania.

"Ad Assen - ha detto Bagnaia - abbiamo fatto altri step in avanti sia in qualifica che nella gara lunga. Nella Sprint ho fatto un po' più di fatica ma anche in questa occasione, come al Mugello, sono partito molto forte e ho fatto una buona prima parte di gara. Poi in bagarre, ho iniziato a perdere confidenza sull'avantreno e ho dovuto alzare il ritmo. Questo del Sachsenring è un tracciato molto molto particolare, capiamo dove possiamo essere rispetto ai più veloci".







Il calendario del GP d'Olanda:

Venerdì 11 luglio

10:45 - 11:30 Free Practice 1

15:00 - 16:00 Practice

Sabato 12 luglio

10:10 - 10:40 Free Practice 2

10:50 - 11:05 Qualifiche 1

11:15 - 11:30 Qualifiche 2

15:00 Gara Sprint (15 giri)

Domenica 13 luglio

09:40 - 09:50 Warm Up

14:00 Gran Premio (30 giri)