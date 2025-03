La 97ª edizione degli Oscar si è conclusa con il trionfo del film Anora, che ha conquistato ben 5 statuette, tra cui quelle per il miglior film, la miglior regia, la miglior sceneggiatura originale, la miglior attrice protagonista (Mikey Madison ha battuto Demi Moore e Fernanda Torres) e il miglior montaggio (battendo a sorpresa in quest’ultima categoria il favorito della vigilia Conclave).

Inoltre con Anora, Sean Baker ha battuto il record di Oscar vinti da una singola persona per un singolo film in una sola notte (4). Segue con 3 statuette The Brutalist, l'epopea storica diretta da Brady Corbet come come previsto ha vinto nelle categorie miglior attore protagonista, miglior fotografia e miglior colonna sonora.

3 film si sono aggiudicati 2 Oscar ciascuno: Wicked, premiato per i migliori costumi e la migliore scenografia; Dune: Part Two, per il miglior sonoro e i migliori effetti speciali ed Emilia Perez per la miglior attrice non protagonista e la miglior canzone originale.