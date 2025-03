Al di là delle previsioni che ogni anno emergono dai verdetti dell’Awards Season, non sempre il favorito agli Oscar è supportato anche dalla critica. In questo scenario comparando premi/nominations con il ranking di IMDB scopriamo quali film alla fine dei conti potevano contare sul supporto dei critici e quali invece hanno stravolto le dinamiche dei premi ottenendo il riconoscimento dell’Academy nonostante i pareri discordanti.

Quest’anno 3 vincitori su 4 categorie (miglior film, miglior film d’animazione, miglior film internazionale, miglior documentario) erano anche al 1° posto nel ranking di IMDB, anche se i loro punteggi sono più bassi rispetto agli scorsi anni.

Negli ultimi due anni, la categoria "Miglior film" agli Oscar ha evidenziato una netta discrepanza tra il vincitore dell'Academy e il favorito della critica secondo i dati IMDB. Nel 2023, "Everything Everywhere All At Once" ha trionfato agli Oscar, mentre "Tár" era il film più apprezzato dalla critica. Nel 2024, "Oppenheimer" ha vinto l'Oscar, mentre "Past Lives" era il preferito dei critici.

Quest'anno, invece, si è verificato un allineamento tra il giudizio dell'Academy e quello della critica. "Anora" (con un punteggio di 91/100) ha vinto l'Oscar per il miglior film, ottenendo anche un ampio supporto dalla critica. Questo dimostra che, a volte, l'Academy e la critica possono convergere nel premiare un film.