Nella Stagione dei premi, ogni riconoscimento è come una tessera di un domino: alcuni cadono senza conseguenze, altri fanno partire una reazione a catena che porta dritto agli Oscar.

Chi è stato quest'anno il Leading Precursor? Quale BIG Four ha influenzato i membri dell'Academy? E ancora qual e stata la Category Pulse che è stata intercettata dalla maggioranza dei precursori? E soprattutto quali sono stati i Golden Swipe, i vincitori che hanno conquistato il maggior numero di premi e candidature.

Dal potere dei BAFTA (specialmente per la categoria Miglior attrice) anche se è ridimensionato l'impatto rispetto allo scorso anno, all'influenza dei premi dei critici di New York e Los Angeles con Kieran Culkin (miglior attore non protagonista) che ha conquistato tutti i BIG FOUR, seguito dai 3 premi di Flow (miglior film d’animazione) e di No Other Land (miglior documentario), dalla Category Pulse di quest'anno intercettata da 10 precursori ai piu premiati e nominati durante l'Awards Season (Kieran Culkin e Mikey Madison) tra i vincitori degli Oscar.

Ecco un analisi sui verdetti degli Oscar in relazione ai premi assegnati durante l'Awards Season.