Il 47,1% degli italiani di età compresa tra i 16 e i 64 anni acquista settimanalmente qualcosa online. Tra chi è rimasto “offline” vi è una nutrita schiera di irriducibili che ritiene ancora pericoloso l’acquisto in rete: costruire un rapporto di fiducia con l’acquirente è in effetti la prima sfida da vincere per avere successo online.

“Una transazione online” spiega Vendula Cirova, responsabile marketing in Italia per l’e-commerce lentiamo.it “non offre, per forza di cose, le stesse opportunità di una vendita tradizionale e all’acquirente è chiesto di rinunciare ad esercitare un giudizio “a pelle” sull’esercente. In più, online è possibile costruire un sito web dedito alla vendita di prodotti contraffatti e di conseguenza il consumatore non può sentirsi totalmente protetto da venditori disonesti, il cui obiettivo finale magari è solo quello di sottrarre dati personali o, ancora peggio, quelli della carta di credito. Questa riluttanza verso lo shopping online, che esiste ancora, non scomparirà mai del tutto, ma certamente negli anni è diminuita grazie ad una maggiore capacità di analisi da parte dei consumatori. Infatti, basta veramente poco per individuare gli e-commerce meno affidabili”.

Gli esperti del team IT di Lentiamo, hanno preparato un vademecum per orientarci meglio e analizzare un e-commerce prima di procedere all’acquisto.





1) Analizzare l’url

L’indirizzo su cui poggia il sito può già fornirci indicazioni rispetto alla natura e alla sicurezza dello stesso. Basta cliccare sull’icona a forma di lucchetto che precede il link e verificare, nella finestra che si andrà ad aprire, se la connessione è considerata sicura o meno.

Inoltre esistono strumenti come Google Transparency Report che, in pochi secondi, certificano la sicurezza del sito preso in analisi.





2) Cercare online citazioni affidabili

Se il business esiste già da qualche tempo e l’attività è legittima, sicuramente online è possibile reperire informazioni utili. Lentiamo, per esempio, ha vinto diversi premi ed è stato citato in articoli giornalistici molte volte.





3) Verificare le recensioni

Basta chiedere al motore di ricerca di mostrarci le recensioni relative ad uno specifico e-commerce e potremo leggere commenti e opinioni di chi ha già usufruito del servizio scoprendo eventuali criticità.

Se il venditore è corretto, solitamente, è possibile leggere già sulla home page le recensioni raccolte da un servizio esterno certificato.





4) Se è troppo bello per essere vero…probabilmente è una truffa

Online si risparmia, a volte anche tanto, ma se il prezzo del prodotto è incredibilmente più basso rispetto ad altri e-commerce, probabilmente si nasconde una truffa. Se l’offerta è fuori mercato è altamente consigliato procedere ad una verifica puntuale dell’affidabilità del sito.





5) Verificare i dati della società legale.

Ogni e-commerce deve riportare i dati della società, compresa la Partita Iva. Collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate ed entrando nella sezione “Verifica della partita Iva” è possibile verificare se il numero corrisponde effettivamente alla società proprietaria del sito.





6) Se è un’azienda seria, ha un Customer Care efficiente

Se il dubbio vi attanaglia ancora può essere un’idea contattare il servizio clienti: se il sito è vero e reale il team dedicato all’assistenza risponderà in tempi brevi dipanando ogni incertezza.



“Conquistare la fiducia del consumatore” conclude Cirova “prima ancora che questo possa constatare la qualità del servizio è la sfida più importante per chi opera nel mondo dell’e-commerce: se è vero che per perderla basta una sola esperienza negativa, perchè si generi un rapporto e si fidelizzi il cliente il cammino è molto più lungo”.