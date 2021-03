Con due sentenze pubblicate il 17 marzo 2021, relative ai ricorsi delle compagnie aeree Ryanair e Wizz Air, il Tar Lazio ha dato il suo via libera alla riduzione dei voli nell'aeroporto di Ciampino.

Questo è quanto ha comunicato in una nota il Comitato Aeroporto di Ciampino, nato per la riduzione dell'impatto ambientale dello scalo romano.

Le due sentenze - riporta la nota - sono immediatamente operative e sarà compito delle autorità aeronautiche nazionali, a cominciare da Enac, avviare immediatamente le procedure per applicarle prima dell'annuale conferenza della IATA (organizzazione delle compagnie aeree mondiali), del prossimo giugno, dove saranno definiti gli “slot” (diritti di atterraggio e decollo) con gli orari invernali dei voli di tutti gli aeroporti aperti al traffico civile.

Pertanto, se i tempi saranno rispettati, la riduzione del traffico aereo nell'aeroporto di Ciampino sarà già attiva dalla fine di ottobre 2021.

Il Tar Lazio nelle sue sentenze* ha respinto tutti i motivi di ricorso presentati dalle due compagnie aeree contro l'applicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente** per il rientro dell'aeroporto entro i limiti di inquinamento acustico previste dalla legge (DM Ambiente n. 345 del 18/12/2018, firmato dal ministro Costa).

"È una grande vittoria per i cittadini che da anni si battono per il rispetto dei limiti di legge - ha dichiarato il Comitato Aeroporto di Ciampino - e per una migliore qualità della vita, con oltre 2000 denunce alla magistratura, con una richiesta di procedura di infrazione comunitaria che ha prodotto l'indagine UE EU Pilot 6876/14/ENVI, con la presentazione di una petizione a Brussels presso il Parlamento Europeo e con anni di proteste a tutti i livelli.Un ringraziamento per questo risultato va anche alle Amministrazioni a tutti i livelli e agli Enti, a cominciare da Arpa Lazio, che per anni, nonostante le immaginabili difficoltà, ci hanno sostenuto in questa battaglia".







