È terminata in parità senza reti la partita per la 23ª giornata di Serie A tra Lazio e Atalanta, nonostante fossero molti gli indisponibili tra i nerazzurri, stasera in maglia corallo, tra infortunati e positivi al Covid.

Poche le emozioni nel primo tempo con i due portieri che non sono mai stati impensieriti. Più occasioni, invece, nella ripresa aperta da un tiro centrale di Pessina. Al 64′ il palo nega a Zaccagni la possibilità di portare la Lazio in vantaggio e subito dopo, per l'Atlanta, Miranchuk con un tiro a giro non trova la porta per pochi centimetri. Ancora Miranchuk col mancino impegna Strakosha al 68′ in una parata a terra, quindi è Marusic a sfiorare l’incrocio con un tiro dalla distanza. Nel finale da segnalare l’esordio in prima squadra e in Serie A di altri due giovani del vivaio d.ell'Atalanta, De Nipoti e Sidibe.

Gasperini: "Avevamo 10 giocatori fuori, praticamente tutto l'attacco, venire a giocare contro questa Lazio non era facile. Dobbiamo aspettare che passi questa buriana, ora arriva la sosta. Avevamo tanti giocatori fuori ruolo, ma oltre al palo non hanno tirato in porta".

Sarri: "Avevamo anche noi i nostri problemi con 5 assenti e 2 rientri all'ultimo. Ci è mancato un pizzico di brillantezza e hanno pesato nel secondo tempo i 120 minuti in Coppa. Siamo mancati nella finalizzazione, ma nel palleggio e nella manovra siamo andati bene".

In classifica l'Atalanta resta al quarto posto con 43 punti e la Lazio al sesto con 36.







Crediti immagine: @OfficialSSLazio