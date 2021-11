Il team Mercedes ha fatto ricorso sulla decisione dei commissari di non penalizzare Max Verstappen (Red Bull) per aver spinto fuori del tracciato Lewis Hamilton durante il Gran Premio di San Paolo di domenica scorsa.

Il fatto, notato dai commissari, è accaduto al 48° giro, ma Verstappen non è stato penalizzato.

Secondo il regolamento della FIA, le manovre che possano ostacolare altri piloti sono severamente vietate e il comportamento di qualsiasi pilota ne sia responsabile deve essere denunciato ai commissari.

Ma costoro hanno già visto e non penalizzato la possibile scorrettezza di Verstappen! È vero, ed in casi simili non è possibile presentare ricorso... a meno che non ci siano ulteriori prove che i giudici non avevano a disposizione in precedenza.

Ed è su questo che si basa il ricorso della Mercedes, che ha presentato un filmato di quanto avvenuto raccolto da una telecamera a bordo della propria vettura che i giudici non avevano a disposizione.

Nel caso i giudici decidessero di penalizzare Verstappen, potrebbero assegnargli cinque secondi di penalità nella gara disputatasi a Interlagos (il che sarebbe ininfluente ai fini della classifica) oppure assegnargli una penalizzazione in griglia per il prossimo gran premio.

I prossimi tre gran premi sono decisivi per l'assegnazione del mondiale e dato che sia Verstappen che Hamilton hanno le stesse possibilità di vittoria, le rispettive scuderie non lasceranno nulla di intentato, anche ricorrendo ai ricorsi come qujello presentato oggi.