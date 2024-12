Il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, e il ministro della Salute, Orazio Schillaci, hanno voluto augurare Buon Natale a chi lo ha passato negli ospedali, prendendosi cura dei più vulnerabili:

"Abbiamo voluto portare personalmente i nostri auguri agli operatori sanitari del San Camillo: dal Pronto Soccorso alla Pediatria, fino alla Stroke Unit, abbiamo avuto modo di toccare con mano la grande professionalità e l'umanità del personale sanitario del Lazio. Grazie!"

È lo stesso personale, costretto ad assistere alla disintegrazione del sistema sanitario ad opera del governo Meloni.

4,5 milioni di italiani non riescono più a curarsi. Il governo Meloni ha portato la spesa per il Servizio Sanitario Nazionale ai minimi storici degli ultimi 15 anni, favorendo di fatto la sanità privata [non per nulla Angelucci finanzia la propaganda (post) fascista tenendo in piedi una baracca di quotidiani già falliti da tempo che nessuno legge, i cui i pseudo giornalisti sono pagati per pontificare in tv, per descrivere come miracoli le nefandezze meloniane] e una salute solo a misura di portafoglio.

Nell'ultima legge di bilancio non c'è un euro in più per assumere nuovo personale sanitario e tagliare le liste d'attesa, smentendo così le promesse del ministro della salute Schillaci. Non solo... anche l'adeguamento degli stipendi al personale sanitario è solo simbolico.

Un risultato però Rocca e Schillaci, alla fine della loro visita, lo hanno ottenuto: erano ancora integri!