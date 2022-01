CHIARA TAIGI - INVITO ALL'ASCOLTO SU YOUTUBE

Ave Maria Caccini - Vavilov

Link video https://youtu.be/yD6_EECJq_o

dal CONCERTO DI NATALE 2021



10 Dicembre 2021 - Basilica di Sant'Ignazio di Loyola - Roma

Iscriviti al Canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UC3Tdsjnal6a1CDlYTVJ19FA

Una diversa prova all'ascolto su Youtube per il sopranoche ha interpretato con profondo sentimento e con una tecnica vocale che ha trasmesso una varietà di emozioni, effetti e di controllo dell'emissione della voce, creando una suggestiva versione della moderna "", rimasta attribuita ama in realtà è dicomposta negli anni '70.



Grazie ad una orchestrazione ed un arrangiamento personale del M° Maurizio Billi dell'Ave Maria di Giulio Caccini - Vavilov per soprano, orchestra di fiati e coro, si è creata una atmosfera musicale che si sviluppa con una progressione ed un crescendo che lascia il fiato sospeso per tutta l'esecuzione.

La versione del video pubblicata è il risultato di una rielaborazione audio e video in cui è stata utilizzata una nuova tecnica di rielaborazione del suono per aumentare l'effetto di prossimità e con la finalità di raggiungere un ascolto realistico e per poter riprodurre e trasmettere più fedelmente le emozioni come se si fosse presenti all'evento.

L'Ave Maria di Caccini - Vavilov interpretata da Chiara Taigi è stata eseguita nella Basilica di Sant’Ignazio di Loyola a Roma, in occasione del Concerto di Natale organizzato dal Ministero dell'Interno per il Fondo Edifici di Culto F.E.C., con l'accompagnamento della Orchestra di Fiati della Polizia di Stato diretta dal M° Maurizio Billi e con il Coro dell’Accademia di Santa Cecilia con il direttore del coro M° Piero Monti.

Hanno presentato due volti noti della televisione, Serena Autieri e Gigi Marzullo.



“Un importante esempio di come la Musica e la Cultura negli Edifici di Culto, nei Musei e altri luoghi similari trova una spontanea collocazione e mostra un fondamentale segno di ripartenza per lo spettacolo e la vita sociale.” Chiara Taigi

Particolari menzioni per :

- Il Ministero dell'Interno che ha voluto portare nei luoghi di Culto manifestazioni artistiche di altissimo livello per valorizzare e ricordare il Canto Lirico e la Cultura Italiana

- L’impegno di tutti gli Amministratori e Collaboratori del Fondo Edifici di Culto ( FEC )

- Il complesso coordinamento svolto dalla Dott.ssa Maria Giovanna Pastorello

- La Basilica di Sant’Ignazio di Loyola di Roma, in particolare Padre Vincenzo D’Adamo

- Il Direttore M° Maurizio Billi

- L'Orchestra di Fiati della Banda della Polizia di Stato e tutta la struttura organizzativa

- Coro dell'Accademia di Santa Cecilia ed il direttore del coro M° Piero Monti

- Service Audio e Luci Rely s.r.l., Service Video e ed al Personale Tecnico.



Link