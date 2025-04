Hive, l’intervista all’AD Maurizio Rota: “Mettiamo a disposizione delle comunità e dei territori in cui operiamo tutte le tecnologie e i servizi, dal tour operating alle piattaforme di interconnessione turistica, dalla gestione dei flussi e dell’accoglienza, fino ai sistemi di ticketing online, dal marketing alla comunicazione”.



Maurizio Rota: mission e vision di Hive nell’intervista per il magazine televisivo “Italpress Economy”

“Mettere la tecnologia al servizio delle persone” è la mission di Hive: Maurizio Rota, Aministratore Delegato della società di Assist Group specializzata in integrazione tecnologica, gestione di sistemi complessi e creazione di ecosistemi integrati, lo sottolinea in un’intervista per il magazine televisivo “Italpress Economy”. “Creiamo ecosistemi integrati al cui interno confluiscono tecnologie digitali e servizi fisici. Grazie alla gestione dei big data, all’intelligenza artificiale, a tecnologie di machine learning o di analisi predittive riusciamo a modellare delle applicazioni e dei servizi che poi mettiamo a disposizione delle aziende ”, spiega Maurizio Rota. Tanti strumenti in un’unica grande orchestra: “Il nostro focus finale è sempre quello di fornire la miglior soddisfazione dell’ascoltatore. Mettere la tecnologia al servizio delle persone è il nostro obiettivo, è il motore alla base di Hive”.



Maurizio Rota: l’ecosistema digitale progettato per la Basilica di San Pietro in occasione del Giubileo

Maurizio Rota nell’intervista sottolinea come l’idea imprenditoriale alla base di Hive sia sempre stata quella di avere un approccio sociale in osmosi con le comunità e con i territori in cui opera: “Hive è la traduzione inglese di alveare, il modello principe di tutti gli ecosistemi che ci fornisce Madre Natura, in cui tutte le singole componenti mettono a disposizione della comunità in cui vivono le proprie competenze, capacità e esperienze. È esattamente quello che facciamo”.

Hive infatti mette a disposizione delle comunità e dei territori in cui opera tutte le tecnologie e i servizi, dal tour operating alle piattaforme di interconnessione turistica, dalla gestione dei flussi e dell’accoglienza, fino ai sistemi di ticketing online, dal marketing alla comunicazione: una vision che si è tradotta anche nella piattaforma digitale realizzata in occasione del Giubileo.

“È stata una sfida che abbiamo accolto e portato avanti con entusiasmo, è stato un progetto senza precedenti, anche in previsione dei numeri che sono attesi per quest’anno giubilare”, rimarca l’AD. Ticketing, gestione dei flussi e audioguida digitale sono alcuni dei servizi che l’innovativa piattaforma realizzata da Hive per la Basilica di San Pietro fornisce a pellegrini e visitatori. E, dopo il Giubileo, la società guidata da Maurizio Rota metterà la sua esperienza a disposizione di altre realtà ed eventi.