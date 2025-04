Domenica 13 aprile, dalle ore 10.00 alle 23.00, l'Hotel Terminal di Santa Maria di Leuca ospiterà "TERMINerd" – Giornata di giochi da tavolo, un evento aperto a tutti gli appassionati del gioco in scatola e non solo!

Organizzato da Salento in Scatola in collaborazione con Hotel Terminal e Caroli Hotels, l’evento proporrà una giornata di gioco libero, tornei a premi, e una vasta selezione di titoli, tra cui: Dixit, Carcassonne, Ticket to Ride, Bang!, Azul, Risiko, Exploding Kittens, Magic: The Gathering e molti altri.

Sarà attivo un servizio bar con snack e bevande, e per chi volesse concludere la serata in compagnia, sarà possibile prenotare la cena al numero 0833 75 82 42.

🎟️ Ingresso: gratuito per i tesserati, €5 per i non tesserati

🍽️ Cena su prenotazione: €18

📞 Info e prenotazioni WhatsApp: 392 907 7609