Nel posticipo della 29.a giornata di Serie A, la Lazio ha battuto la Juventus per 2-1 all'Olimpico, consolidando il secondo posto in classifica e mettendo a rischio la qualificazione in Europea dei bianconeri per la prossima stagione.

La partita è stata molto equilibrata e intensa, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio gioco. La Lazio ha avuto il merito di essere più cinica e concreta, trovando il vantaggio al 38' con un bel tiro al volo di Milinkovic-Savic su assist di Zaccagni. Il gol è stato convalidato da Di Bello dopo aver consultato il VAR.

La Juventus ha reagito subito e ha pareggiato al 42' con Rabiot, che a due passi dalla porta ha ribattuto in rete una respinta del portiere Provedel su un colpo di testa di Bremer.

Nel secondo tempo la Lazio ha ripreso il comando delle operazioni e ha segnato il gol del 2-1 al 53' con Zaccagni, che ha finalizzato una splendida azione corale: cross rasoterra di Felipe Anderson, tacco di Luis Alberto e destro a giro dell'ex Verona. La Juventus ha provato a rientrare in partita con l'ingresso in campo di Milik, Chiesa, Paredes e Danilo, ma non è riuscita a impensierire seriamente Provedel, pur aumentando la propria presenza nella metà campo avversaria. L'unico tiro in porta dei bianconeri nel secondo tempo è stato quello di Di Maria al 90', ma il suo destro è stato bloccato in tuffo da Milinkovic-Savic, che ha salvato un gol quasi fatto.

La Lazio ha così conquistato tre punti importanti nella corsa alla Champions League, portandosi a 58 punti a +5 dalla Roma, terza in solitaria davanti alle due milanesi.

Così Sarri ha commentato la vittoria della Lazio:

"Siamo andati in vantaggio dopo aver dominato per quaranta minuti e purtroppo abbiamo concesso una reazione momentanea da cui è nato il pareggio. Siamo stati bene ad approcciare il secondo tempo, abbiamo vinto meritatamente dominando per settantacinque minuti contro un avversario forte.La squadra è cresciuta sotto tutti i punti di vista, ma non sarà facile rimanere in alto. Prendiamo atto dei passi avanti compiuti, ma sempre con cautela. Dobbiamo dimostrare di essere capaci di arrivare fino in fondo.Quando si ha uno stadio come quello di oggi la vittoria la puoi dedicare solo a chi ti ha sostenuto con grande spinta per tutta la partita. La vittoria è per tutto il popolo laziale. Il fatto che mi diverto con questa società e questo gruppo l’ho sempre detto.Mi sento in un ambiente dove posso lavorare come voglio ed è una sensazione che ho sempre avuto. Il margine di miglioramento oggi poteva essere quello di giocare molto bene tutti i novanta minuti. C’è ancora qualche margine di miglioramento per questa squadra che può uscire a breve lavorando così.Immobile viene da diversi infortuni in un periodo di tempo limitato e questo rende duro il fatto di avere una condizione fisica ottimale. Ha ampi margini di miglioramento e questo ci farà crescere anche a livello collettivo. Oggi, seppur non al meglio, ha comunque messo a segno un grande tiro al volo".





Crediti immagine: twitter.com/Goalist_it/status/1644803878234341382