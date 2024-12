La Serie A continua a regalare emozioni e colpi di scena, con il Como che conquista la seconda vittoria casalinga consecutiva e supera il Lecce in classifica. Nel match serale, il Verona ottiene tre punti cruciali in chiave salvezza con una vittoria rocambolesca contro il Bologna.



Al Sinigaglia, il Como si impone 2-0 sul Lecce con la solita prestazione brillante della squadra di Fabregas che, stavolta, riesce anche ad ottenere i tre punti. La partita si accende subito con Patrick Cutrone, che al 5' centra la traversa con un potente tiro dalla distanza. L'occasione più ghiotta per sbloccare il risultato arriva al 30' con un calcio di rigore guadagnato dai padroni di casa. Tuttavia, Wladimiro Falcone si conferma specialista nel parare i tiri dal dischetto e respinge il penalty calciato da Nico Paz.

Nel secondo tempo, è lo stesso Paz cheriesce a sbloccare il risultato al 51', con un tiro sbilenco che si insacca dopo aver preso il palo interno. Il Como non si ferma: Cutrone, protagonista assoluto della serata, vede annullato un gol per fuorigioco e colpisce un palo, prima di siglare al 79' la rete del definitivo 2-0 . L'attaccante è rapido a insaccare l'ennesima respinta di Falcone.

Con questa vittoria, il Como sorpassa il Lecce e si porta a +4 dalla terz'ultima.



La sfida serale al Dall'Ara ha visto il Verona superare in trasferta il Bologna per 3-2. La squadra di casa parte forte e, dopo aver gestito il possesso palla per gran parte del primo tempo, trova il vantaggio al 32' grazie a Dominguez, che insacca con un preciso diagonale su assist di Castro. La reazione del Verona è immediata: nel finale della prima frazione, Sarr pareggia sfruttando un'ottima giocata di Tengstedt, che al 46' completa il sorpasso con una potente conclusione centrale.

La ripresa si complica per il Bologna a causa dell'espulsione di Pobega, ma i felsinei non si arrendono. Spinti dal calore del pubblico, trovano il pareggio al 71' sempre con Dominguez, che si fa trovare pronto respingendo in rete la palla ribattuta dal palo colpito da Odgaard su punizione.

Quando la partita sembrava destinata a concludersi in parità, un episodio nel finale cambia tutto: Castro devia nella propria porta una punizione dalla trequarti di Duda, regalando il successo al Verona. Per gli scaligeri, i tre punti rappresentano una boccata d'ossigeno nella lotta per la salvezza, mentre il Bologna di Italiano resta fermo a quota 28 punti, lasciando l'amaro in bocca ai tifosi di casa.