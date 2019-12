Dopo cinque sedute il Consiglio comunale ha deciso di votare la proposta di delibera relativa a un “Accordo di collaborazione per la realizzazione e gestione di un parcheggio nell’area antistante tra via XX Settembre e Piazza Roma. Atto di indirizzo per accordo di sponsorizzazione tecnica”.

Il risultato, mai successo prima, 12 astensioni su 12 presenti alla votazione (Oliva, Rizzo, Magistri, Formica, Bagli, Nanì, Nastasi, Midili, Puliafito, Coppolino, De Gaetano e Russo Francesco) e quindi proposta bocciata, così come del resto era già nell’aria. Tante le motivazioni, che hanno portato a tale decisione, ma soprattutto l’assenza persistente in aula dei tecnici, che avrebbero dovuto dare risposte e chiarimenti e la consolidata certezza che l’atto deliberativo si sarebbe potuto adottare anche dalla Giunta municipale.

Nel corso del dibattito il Consigliere Midili ha rilevato la necessità che il progetto fosse inserito prima di essere portato al vaglio del Consiglio nel piano triennale delle opere pubbliche.

Sulla competenza della Giunta ha insistito Gaetano Nanì, ragione per cui non si poteva pretendere un voto in aula, aggiungendo peraltro che in commissione si erano registrati pareri diametralmente opposti da parte dei tecnici. Rispondendo a Rosario Piraino, che chiedeva semmai fosse bocciata la proposta, se la Giunta potesse adottare il provvedimento, la segretaria dava conferma in quanto trattavasi d’un provvedimento rientrante proprio nelle competenze della stessa.

Tornando sulla necessità che l’opera rientrasse nel piano triennale delle opere pubbliche, Simone Magistri faceva presente che sarà proprio in quella sede che si deve pronunciare l’Assemblea comunale. Messo in votazione, è arrivata l’astensione collettiva.

Archiviato il punto, si è passati alla mozione presentata dal presidente del Consiglio Nastasi, riguardante la “Istituzionalizzazione del museo dedicato a Luigi Rizzo”, ma l’argomento è stato solo accennato.

Il dibattito si terrà alla ripresa dei lavori d’Aula, martedì 17 dicembre, sempre con inizio alle ore 19:30.