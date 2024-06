Il venerdì del GP del Canada è stato caratterizzato dalla pioggia che è caduta a intermittenza in entrambe le sessioni delle prove libere. Inutile, pertanto dare indicazioni sui tempi, così come fare previsioni sugli effettivi valori in campo.

Per la Red Bull, da segnalare un problema alla power unit di Verstappen che ha iniziato a fumare, costringendo l'olandese ad interrompere la seconda sessione di prove, dove ha percorso solo 4 giri. Ottime impressioni da Aston Martin (sulla pista di casa) e Mercedes, con i piloti Ferrari che danno l'idea di essere soddisfatti del comportamento della loro vettura.

Charles Leclerc:

"Oggi in pista non c’era molto da portarsi a casa in termini di elemanti da analizzare visto che le condizioni dell’asfalto erano molto diverse ogni volta che uscivamo dai box. Abbiamo completato un discreto numero di giri, e questo è positivo, quindi guardo con fiducia a domani quando dovremo saper mettere tutto a posto per ottenere un buon risultato in qualifica".

Carlos Sainz:

"Quello odierno è stato il tipico venerdì canadese di primavera, con il meteo che è cambiato continuamente alternando asciutto e bagnato. Nonostante le condizioni mutevoli dell’asfalto siamo riusciti a girare parecchio portandoci a casa qualche giro interessante sia con la mescole da asciutto che con quella Intermedia. Ovviamente non è facile trarre delle conclusioni dalla giornata di oggi, per domani dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi per essere preparati al meglio per le qualifiche di domani".

La terza sessione di prove libere, in programma alle 18.30 (ora italiana), sarà dunque particolarmente importante per affinare la messa a punto delle vetture per conquistare la pole position, con le qualifiche che inizieranno a partire dalle ore 22.

Rimangono ancora molto incerte le previsioni meteo su Montreal, dove continuano ad alternarsi temporali e schiarite.