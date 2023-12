In attesa di conoscere i 15 semifinalisti (Short-List) per la gara agli Oscar 2024 nella categoria Miglior film internazionale emergono nuove previsioni sui potenziali competitors.

E' The Zone of Interest (Regno Unito) il leader di quest'anno. L’unico che poteva frenare la sua corsa era Anatomy of a Fall che però la Francia non ha scelto per la competizione internazionale. Al suo posto gli ha preferito comunque un ottimo candidato, visto che The taste of Things è in pole position per la nomination.

Tra i favoriti per la cinquina finale c'è anche la Spagna con Society of the Snow che insieme a The Zone of Interest è l'unico ad avere ottenuto la nomination a 3 premi chiave (Golden Globe, Critics Choice, Satellite).

Per quanto riguarda l’Italia Io Capitano ha molte chance di entrare nella Short-List dei semifinalisti grazie alla candidatura a 2 key awards (Golden Globe, Satellite), anche se è il film non ha ottenuto alcuna candidatura tra i premi della critica americana.