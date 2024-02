Dichiarazione dei funzionari pubblici transatlantici su Gaza:È nostro dovere parlare apertamente

Quando le politiche dei nostri governi sono sbagliateRilasciato il 2 febbraio 2024 Dichiarazione dei funzionari pubblici riguardo a Gaza:

Ricordando che:Abbiamo il dovere di rispettare, proteggere e sostenere le nostre costituzioni e gli obblighi giuridici internazionali e nazionali a cui ci hanno impegnati i nostri dirigenti democraticamente eletti;Ci si aspetta che, come dipendenti pubblici, rispettiamo, serviamo e sosteniamo la legge mentre implementiamo le politiche, indipendentemente dai partiti politici al potere; cosa che abbiamo fatto per tutta la nostra carriera;Siamo stati assunti per servire, informare e consigliare i nostri governi/istituzioni e abbiamo dimostrato professionalità, competenza ed esperienza su cui i nostri governi hanno fatto affidamento negli ultimi decenni;Abbiamo espresso al nostro interno la nostra preoccupazione per il fatto che le politiche dei nostri governi/istituzioni non servono i nostri interessi e abbiamo chiesto alternative che sarebbero più utili alla sicurezza nazionale e internazionale, alla democrazia e alla libertà; riflettere i principi fondamentali della politica estera occidentale; e incorporare le lezioni apprese;Le nostre preoccupazioni professionali sono state messe da parte in favore di considerazioni politiche e ideologiche;Siamo obbligati a fare tutto ciò che è in nostro potere per conto dei nostri paesi e di noi stessi per non essere complici di una delle peggiori catastrofi umane di questo secolo; EAbbiamo l’obbligo di mettere in guardia i cittadini dei nostri paesi, che serviamo, e di agire di concerto con i colleghi transnazionali.

Ribadiamo pubblicamente le nostre preoccupazioni riguardo al fatto che:Israele non ha mostrato alcun limite nelle sue operazioni militari a Gaza che hanno provocato decine di migliaia di morti civili prevenibili; e che il blocco deliberato degli aiuti da parte di Israele ha portato a una catastrofe umanitaria, mettendo migliaia di civili a rischio di fame e di morte lenta;Le operazioni militari di Israele non hanno contribuito al suo obiettivo di rilasciare tutti gli ostaggi e stanno mettendo a rischio il loro benessere, la loro vita e il loro rilascio;Le operazioni militari di Israele hanno ignorato tutte le importanti competenze antiterrorismo acquisite dopo l'11 settembre; e che l'operazione non ha contribuito all'obiettivo di Israele di sconfiggere Hamas e ha invece rafforzato l'attrattiva di Hamas, Hezbollah e altri attori negativi;L'operazione militare in corso sarà dannosa non solo per la sicurezza stessa di Israele ma anche per la stabilità regionale; anche il rischio di guerre più ampie ha un impatto negativo sugli obiettivi di sicurezza dichiarati dai nostri governi;I nostri governi hanno fornito all’operazione militare israeliana sostegno pubblico, diplomatico e militare; che questo sostegno è stato dato senza condizioni o responsabilità reali; e che, di fronte alla catastrofe umanitaria, i nostri governi non sono riusciti a chiedere un cessate il fuoco immediato e la fine dei blocchi di cibo, acqua e medicine necessari a Gaza;Le attuali politiche dei nostri governi indeboliscono la loro posizione morale e minano la loro capacità di difendere la libertà, la giustizia e i diritti umani a livello globale e indeboliscono i nostri sforzi per ottenere il sostegno internazionale per l’Ucraina e per contrastare le azioni maligne di Russia, Cina e Iran; EEsiste il rischio plausibile che le politiche dei nostri governi contribuiscano a gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, a crimini di guerra e persino alla pulizia etnica o al genocidio.

Chiediamo pertanto ai nostri governi/istituzioni di:Smettere di affermare all'opinione pubblica che esista una logica strategica e difendibile dietro l'operazione israeliana e che sostenerla è nell'interesse dei nostri paesi;Ritenere Israele, come tutti gli attori, responsabile degli standard umanitari e dei diritti umani internazionali applicati altrove e rispondere con forza agli attacchi contro i civili, come stiamo facendo a sostegno del popolo ucraino; ciò include la richiesta di immediata e piena attuazione della recente ordinanza della Corte internazionale di giustizia;Utilizzare tutta la leva disponibile – inclusa la sospensione del sostegno militare – per garantire un cessate il fuoco duraturo e il pieno accesso umanitario a Gaza e il rilascio sicuro di tutti gli ostaggi; ESviluppare una strategia per una pace duratura che includa uno Stato palestinese sicuro e garanzie per la sicurezza di Israele, in modo che un attacco come quello del 7 ottobre e un'offensiva su Gaza non si ripetano mai più.

Coordinato dai dipendenti pubblici in:

Le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea, Paesi Bassi, Stati UnitiApprovato anche dai dipendenti pubblici in:

Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito





More than 800 civil servants from the US and Europe have signed this trans-Atlantic statement opposing their governments’ support of Israel’s war in Gaza. Covered by @nytimes👇and worth reading in full! https://t.co/FBbYS8wXbi pic.twitter.com/YQm0k8wJNa — Martin Konečný (@MartinKonecny) February 2, 2024

Questo è ciò che oltre 800 tra diplomatici e funzionari americani ed europei hanno dichiarato e reso pubblico venerdì 2 febbraio.

Uno dei promotori della dichiarazione, un funzionario del governo americano con più di 25 anni di esperienza nel campo della sicurezza nazionale, ha detto alla BBC che il testo è il frutto del "continuo rigetto" delle preoccupazioni da loro paventate nel corso di questi mesi:

"Le voci di coloro che comprendono la regione e le dinamiche non sono state ascoltate", ha detto il funzionario, parlando a condizione di rimanere anonimo. "Quello che è veramente diverso qui è che non stiamo fallendo nel prevenire qualcosa, siamo attivamente complici. Questo è fondamentalmente diverso da qualsiasi altra situazione che io ricordi".

Le identità di coloro che hanno firmato o approvato la dichiarazione non sono state rese pubbliche, ma alla BBC risulta che quasi la metà siano funzionari che hanno ciascuno almeno un decennio di esperienza nel ruolo svolto.

Robert Ford, ex ambasciatore americano in Algeria e Siria, ha detto alla BBC che il coordinamento da parte dei funzionari dissenzienti di diversi governi non ha precedenti: "È unica nella mia esperienza di politica estera negli ultimi 40 anni".

I contenuti della dichiarazione sono quelli espressi dalla gente che fin da subito si è indignata e ha protestato per la reazione israeliana all'attacco del 7 ottobre, supportata da giornalisti e politici non accecati dall'odio, dal sionismo, dall'ideologia, dalla convenienza, ecc.

Chi ha denunciato il genocidio messo in atto da Israele è stato accusato di antisemitismo e paragonato persino ai terroristi dell'Isis!

Adesso è chiaro chi sta dalla parte della ragione e chi sta dalla parte del torto. Adesso è chiaro chi sta dalla parte dei diritti umani e chi sta dalla parte di coloro che invece stanno compiendo un crimine al pari di quello che i nazifascisti hanno compiuto prima e durante la seconda guerra mondiale: il genocidio degli ebrei.

E per paradosso a compiere il genocidio dei palestinesi sono i sionisti israeliani con la complicità dei leader politici degli Stati del cosiddetto occidente.

Che il governo genocida israeliano negherà e ignorerà quanto denunciato nella dichiarazione è certo. Ma potranno fare altrettanto Biden, von der Leyen, Sunak, Macron, Scholz, Meloni, ecc. che finora sono stati complici del massacro di civili - uomini, donne e soprattutto bambini - in atto a Gaza?

Come potranno dire, domani, non lo sapevamo?