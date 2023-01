Ben tre party caratterizzano la prima settimana di gennaio di #Costez - Telgate (BG), grande show club aperto 12 mesi all'anno, sempre con party di qualità assoluta e veri spettacoli che vanno in scena sui suoi grandi palchi. Il primo party, Format Box, è in calendario giovedì 5 gennaio ed è una festa studentesca decisamente scatenata. Si continua a muoversi a tempo con gli amici venerdì 6 gennaio 2023 con l'evento Happy Land, perfetto per iniziare a vivere con felicità tutto il 2023.

Sabato 7 gennaio al #Costez - Telgate (BG), il sound è quello di crew davvero eccellente: al mixer ci sono Andrea Grasselli (ATGC), Elia Gobbi, Steven Nicola ed Asia Nardi. Asia Nardi è giovanissima ma già piuttosto affermata nei locali del Nord Italia. Si è già esibita spesso al grande #Costez di Telgate (BG) sfoggiando ottima tecnica, grande pulizia ed un sound molto personale. Di personalità, come si percepisce anche dalla sua pagina Instagram ne ha non poca, per cui c'è proprio da sperare un bell'avvenire per lei. Alla voce invece ecco Gusto e Paolo Q.



Riassumendo, anche per la stagione autunno / inverno / primavera 2022 / 2023, #Costez a Telgate (BG), dopo un'estate scatenata, a due passi dall'uscita A4 Grumello, si continua a ballare. E' un'oasi perfetta per rilassarsi con grandi show e grandi dj, ogni weekend.

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.





#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione