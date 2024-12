Andrea Leobono è un nome di riferimento nel judo della categoria Master over 50. Con una carriera ricca di successi, ha portato l’Italia sul podio internazionale, conquistando prestigiose medaglie ai campionati mondiali ed europei. La sua passione per il judo e la sua incredibile determinazione lo hanno reso un esempio ispiratore per sportivi di tutte le età.

In un’intervista esclusiva, Andrea racconta il suo percorso nel mondo del judo: dagli inizi, agli allenamenti quotidiani che lo hanno aiutato a raggiungere grandi traguardi, fino alle sfide affrontate per restare competitivo a livello internazionale. La sua storia dimostra che non esistono limiti per chi coltiva una vera passione e si impegna a superare i propri ostacoli.

Per chi ama il judo o per chi cerca motivazione nello sport e nella vita, questa intervista è un’occasione unica per scoprire i segreti e la mentalità di un atleta d’élite.

Leggi l’intervista completa:

