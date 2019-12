Momento d'oro per la bionda e affascinante Imma Pirone. Originaria di Torre del Greco, la bella attrice, anche ballerina, è uno dei nuovi giovani volti di Un posto al sole.

Ne ha fatta di strada Imma. Da Finalista Nazionale Miss Italia nel 2010 a ballerina di Made in Sud per qualche anno, si è imposta poi come attrice, con le prime esperienze al cinema in “Loro2” di Paolo Sorrentino, in vari Videoclip Musicali, primo fra tutti, “Non è Mai un Errore” con RAF, e poi la sit com Ombrelloni per Rai 2 e, infine, ora il ruolo di Clara nella soap opera di Rai 3.

La brava Imma è stata premiata anche al Festival del Cinema di Salerno per il film Il Manutentore.

La Pirone ha studiato con grandi artisti come l'attore Yuri Gagliucci, il regista Alessio Inturri, il coreografo Fabrizio Mainini per migliorare la sua formazione, ed appagare il desiderio, giorno dopo giorno, di essere un 'artista completa.

Con impegno e umiltà, Imma sta realizzando pian piano tutti i suoi sogni.