Cinzia Clemente si attesta un'artista poliedrica e attivissima nel mondo delle fiction, della produzione cinematografica e come bravissima docente di recitazione.

Sono sotto gli occhi di tutti i risultati di tanti anni di formazione dei suoi allievi, che prendono parte a diverse produzioni in piccoli ruoli, e lei instancabile, li prepara per poter sostenere i provini nel migliore dei modi.

Una docente coscienziosa che unisce la sua preparazione nel settore di produzione, che abbiamo potuto ammirare di recente come attrice in "Imma Tatranni" su RAI1, e ne "Il Patriarca 2) e nel BiFest a Bari, come Direttrice di Produzione di "Bluerose" di Mimmo Mongelli (unica protagonista la bravissima Antonella Maddalena n.d.r.), in veste di Extras Casting Coordinator in "L'ultima Sfida" e come attrice ancora nella nuova serie di RAI1 con la firma di Giuseppe Bonito e protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani, nel ruolo di Adelina.

Nel Fuori BiFest (eventi collaterali del festival prioritario) anche il corto "Cussiah! Il più bell'albero" sempre con la magistrale firma di Mimmo Mongelli, nel ruolo di organizzatrice generale.

Non è un caso che sempre più produttori si stiano avvicinando a Cinzia per supporto logistico, organizzativo, di coordinamento e ricerca professionisti del cinema. A Marzo, nel mese delle pari opportunità, insieme ad un gruppo di professioniste del cinema, quotatissime (Federica Luna Vincenti Produttrice Goldenart; Sara Palma intimacy coordinator certificata; Marita D'Elia casting director; Rosa Lorusso costumista di teatro e cinema) e al giovane regista Giuseppe Arcieri, ha tenuto in dibattito molto seguito sui social e la situazione attuale del cinema.

In uscita a breve, su WeShort il corto che vede Cinzia Clemente alla regia e all'ideazione del cortometraggio "Jazzo Inferno", un racconto fantasy realizzato con il contributo di LeggerEdizioni e ancora regia per "I tre volti di Alice" con il contributo della Regione Puglia.

Una professionista che non lascia niente al caso e cura i dettagli, così come nella sua seconda edizione di "LUN-ARIA 2.0", una rassegna con l'anima femminile, ma legata al territorio e alla bellezza dell'arte a 360°. E queste sono le news fino ad Aprile. Chissà cosa ci riserverà la prossima primavera/estate 2025!

Cinzia in questo periodo è molto impegnata con uscite cinematografiche in veste di extras castingcoordinator, tipo "Senza sangue" di Angelina Jolie, e da attrice su Raiplay nel film di Giulio Base, "Il maledetto".