A poche settimane dalla morte di Papa Francesco, il libro ‘Il Papa Social’ di Agata Scarafilo riceve il secondo premio per la saggistica edita al prestigioso Premio Letterario Nazionale ‘Città di Mesagne’, giunto alla sua XXI edizione. L’evento di premiazione, organizzato dall’Associazione Culturale Solidea, si terrà il prossimo 20 luglio presso il suggestivo castello normanno-svevo di Mesagne, alle ore 20:00.

Il libro

Dal primo messaggio lanciato su Twitter sino agli ultimi atti della sua vita, ‘Il Papa Social’ analizza la strategia di comunicazione di Papa Francesco e sottolinea l’unicità di un pontefice che ha saputo cogliere la potenzialità degli strumenti odierni come ulteriore mezzo per arrivare alle persone e ai giovani. La missione rimane fedele al desiderio di trasformare il mondo secondo il disegno del Signore.

Partendo da un’analisi storica e comediale, l’autrice contestualizza la maturazione della figura del Papa comunicatore, il quale ha acceso una luce di positività sull’utilizzo delle piattaforme social. Esse sono, infatti, un ulteriore metodo per mettersi al servizio del prossimo. Il lavoro di comunicazione del Pontefice conferma le radicate capacità ecclesiali di accogliere con sensibilità e prontezza tutte le novità della scienza e della tecnologia, riutilizzandole come ponte per arrivare all’altro, restando pur sempre attenti a non lasciarsi travolgere dalla velocità della tecnologia e a non perdere di mira l’obiettivo primario: l’avvicinamento alla preghiera.

Con un taglio diretto e sintetico, Scarafilo non manca di analizzare con attenzione gli innumerevoli vantaggi e le problematicità di quella che oggi è la comunicazione digitale, dipingendo per il lettore un quadro completo sui nuovi fenomeni di divulgazione e su un Papa che ha saputo coinvolgere e lasciarsi coinvolgere dal mondo moderno.