Nella 26.a giornata di Serie A, l'Inter soffre, ma alla fine batte 1-0 il Genoa, regalandosi il sorpasso al Napoli (ora a -1) e almeno una notte in vetta in attesa del match tra il Como e i ragazzi di Conte.

Nel primo tempo succede poco o nulla se non l'infortunio di Correa al ginocchio nel finale.

Il Grifone si difende con ordine, l'Inter prova ad alzare i giri del motore e al 70' Barella colpisce un incredibile incrocio dei pali.

Al 78' è decisivo il colpo di testa di Lautaro su corner di Calhanoglu. Nel finale altre due occasioni per Taremi e il Toro Martinez, ma Leali si supera.

Questo il commento di Simone Inzaghi al termine della partita:



“Bisogna fare i complimenti al Genoa e a Vieira: li avevo visti e non sono meravigliato, hanno fatto una grandissima partita. Faccio un plauso ai miei ragazzi, arrivati alla 37ª partita: tutte le gare in Serie A sono difficili, abbiamo avuto qualche difficoltà, ma siamo stati lucidi e Martinez è stato bravissimo su quel tiro. Poi abbiamo preso un altro palo, sono contento per la determinazione dei miei ragazzi. Ho fatto i complimenti alla squadra perché questi ragazzi mettono tutto, sono orgoglioso di loro e sono contento per i tifosi che ci hanno trascinato. Ho una squadra consapevole e matura che vuole sempre vincere le gare. Venivamo da una brutta sconfitta che ci ha fatto male, abbiamo preparato una gara non facile perché il Genoa è una squadra molto organizzata. Si lavora sperando di dare altre soddisfazioni ai nostri tifosi. Acerbi è rientrato molto bene, lo abbiamo aspettato e ci ha aiutato dopo l'emergenza in difesa. Ora siamo corti in attacco, spero di poter recuperare qualcuno. I giocatori delle Nazionali sono già a 43-44 partite stagionali, sono tantissime: bisognerà essere bravi a recuperare energie e cercare di non perdere giocatori, il calendario è serrato. La classifica a 12 partite dalla fine non conta tanto, domani giocheranno ottime squadre che avranno anche la possibilità di rientrare nella parte alta della classifica. Abbiamo lavorato bene in settimana, nonostante qualche defezione. Per Thuram stiamo lavorando giorno su giorno, sta migliorando ma ancora non l’ho visto in campo. Se non sarà martedì speriamo per domenica, c’è fiducia. Abbiamo una squadra che sente la maglia e dà tutto in campo, sono stati bravi stasera. Hanno lottato, si sono aiutati e dobbiamo continuare così. Il campionato italiano ha sempre delle grandi insidie. Il nostro obiettivo è quello di essere protagonisti in tutte le competizioni”.