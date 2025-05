Un gol di Retegui al 90' regala all'Atalanta 3 punti in una partita molto divertente e combattuta.

Prive di reali obiettivi di classifica, Genoa e Atalanta si sono affrontate a viso aperto, con i padroni di casa due volte in vantaggio grazie alla doppietta di Pinamonti e sempre raggiunti dagli ospiti, dapprima grazie a una magia di Sulemana dalla distanza e poi dal gol di Daniel Maldini.

All'ultimo respiro il gol vittoria di Retegui, contestato dai genoani dal momento che De Ketelaere non si è fermato malgrado l'infortunio occorso a De Winter proprio davanti a lui.

Patrick Vieira dice la sua sul contestato gol di Retegui con De Winter a terra e prende le difese di De Ketelaere che non si è fermato e ha servito poi l'assist vincente al compagno. "No, da giocatore avrei continuato a giocare. Dobbiamo essere arrabbiati con noi stessi, dispiace prendere un gol così magari facendo fallo. Non bisogna essere arrabbiati con l'arbitro ma con noi - ha detto il tecnico francese a Dazn che glissa sul suo futuro - Non mi piace parlare del mio futuro, la cosa importante è vedere l'energia con cui abbiamo giocato. Abbiamo fatto vedere che il futuro del Genoa è molto eccitante, eravamo allo stesso livello dei nostri tifosi, la serata di Badelj, la doppietta di Pinamonti, la grande partita di Masini e Frendrup, queste cose sono più importanti del mio futuro".In panchina il classe 2010 Scaglione: "Ha 15 anni, si è allenato con noi e ha una qualità tecnica impressionante: oggi era difficile farlo entrare perché era una partita molto fisica. Deve continuare a crescere ma il futuro è suo".

Gian Piero Gasperini preferisce non commentare il gol contestato di Retegui:"Non entro nel merito perché ci sono delle immagini, ognuno può giudicare. Per fortuna non c'erano esigenze particolari di classifica, non si è accorto nemmeno Thorsby del passaggio") ed esalta la stagione del suo capocannoniere che con 25 gol in Serie A ha battuto il record di Pippo Inzaghi in maglia Atalanta. "Retegui ha fatto un campionato straordinario, per la qualità di gol fatti: avrei preferito non avesse fatto gol in questa situazione ma in altre - ha spiegato Gasp ai microfoni di Dazn -. I suoi gol sono stati molto pesanti per la stagione che abbiamo fatto. Ora deve pagare una bella cena, a me e ai suoi compagni".Sul suo futuro e sulla stagione dell'Atalanta. "Stasera non è il momento giusto, siamo molto preparati a chiudere il campionato domenica in casa col nostro pubblico perché queste stagioni vanno festeggiate molto bene. In casa non abbiamo avuto gli stessi risultati che in trasferta ma il pubblico ci ha sempre sostenuto. L'Atalanta farà la Champions per la quinta volta nelle ultime sette stagioni, nelle altre ha fatto l''Europa League. Era molto più facile fare peggio, fare meglio di così non lo so. Non c'è limite al meglio, ma anche al peggio. Bisogna guardare la classifica, guardate cosa c'è dietro di noi, tutte in fila dietro all'Atalanta".