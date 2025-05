Novanta minuti di sofferenza per il Napoli che si fa raggiungere due volte dai liguri.

La squadra di Conte parte bene è va in meritato vantaggio al quarto d’ora con Lukaku, poi si fa raggiungere al 32’ da un Genoa per nulla intimorito e che anzi chiude in pressione la prima metà gara.

Nella ripresa il Napoli torna in campo martellante, rischia qualcosa in contropiede e sfiora il raddoppio in un paio di occasioni prima di tornare in vantaggio al 64’ con Raspadori. Con il raddoppio gli azzurri ritrovano anche il coraggio e la voglia di insistere.

I padroni di casa subito in pressione ma “soltanto” al 5’ il Napoli è pericoloso per la porta di Siegrist. Politano si accentra in area dalla destra e calcia a giro dal limite sul secondo palo, al lato di poco.

Il Genoa in affanno per contenere l’agonismo degli azzurri che sono di nuovo pericolosi al 9’ con McTominay che in rovesciata manda sopra la traversa.

Il gol del vantaggio al 15’ con Lukaku che in corsa trafigge il portiere del Genoa da distanza ravvicinata. Il belga era stato lanciato da una verticalizzazione di McTominay.

Il Napoli continua a spingere e al 23’ Raspadori con un tiro improvviso da dentro area prova a sorprendere Siegrist, che è al suo debutto con la maglia rossoblù dei liguri.

Al 26’ Genoa vicino al pareggio con Messias sulla destra: cross al centro prolungato da Pinamonti per Vitinha, che però non arriva a calciare.

Traversa dei liguri al 31’. Su calcio piazzato battuto da Vitinha, Pinamonti colpisce di testa ma la palla si stampa su legno.

Pareggiano gli ospiti al 32’. Azione insistita dei liguri che da qualche minuto stazionavano in area del Napoli. Cross di Messias dalla destra per Ahanor che stacca di testa: palo, e poi deviazione sfortunata di Meret nella propria porta.

Il Napoli prova a reagire ma la prima metà gara termina 1-1.

In avvio di ripresa i padroni di casa subito pericolosi al 48’ con Lukaku che di destro punta all’angolo sinistro della porta di Siegrist che si allunga e devia.

La squadra di Conte pressa ancora e sfiora il raddoppio al 55’: Politano mette in moto Di Lorenzo da destra che crossa al centro, respinge Siegrist ma la palla rimane in area per l’affollamento di giocatori, Anguissa prova a mettere in rete ma colpisce male e non trova la porta.

All’84’ il pareggio del Genoa con Vasquez. Cross dalla sinistra, Vasquez di testa batte di Meret.