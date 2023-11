Sei Ducati ai primi sei posti della griglia di partenza del gran premio (e della gara sprint) del Qatar, dopo la Q2 del pomeriggio sul circuito di Lusail.

A conquistare la pole, un fantastico Luca Marini (Mooney VR46) con il tempo di 1:51.762, che ha preceduto le due moto del team Gresini guidate, rispettivamente, da Di Giannantonio (+0.067) e Aleix Marquez (+0.136).

In seconda fila i due piloti in lotta per il mondiale, con Bagnaia (Ducati) terzo a +0.274, seguito dappresso dalle due Pramac, rispettivamente di Martin, distanziato di 22 millesimi dal rivale, e Zarco a +0.339 dal tempo della pole.

Marc Marquez (Honda), che nei due tentativi in Q2 ha seguito come un'ombra Bagnaia, apre la terza fila ad oltre 3 decimi dal tempo di Marini, davanti alle Aprilia ufficiali di Vinales, ottavo, e Aleix Espargaro, decimo. Non tempo, infine, per Raul Fernandez con l'Aprila del team CryptoData RNF.

La gara Sprint che si correrà su 11 giri prenderà il via sotto i riflettori alle 18:00 ora italiana.